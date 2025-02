Camilla vence leilão do Poder Curinga no 'BBB 25' e poderá mudar o jogo

Na manhã desta sexta-feira, 21, os brothers do BBB 25 participaram, pela primeira vez na temporada, da dinâmica Perde e Ganha. O jogo de sorte alterou os saldos de estalecas dos participantes, que, em seguida, tiveram a chance de dar lances para arrematar o Poder Curinga da semana.

Após apostar 1.980 estalecas, Camilla zerou sua conta, mas saiu vitoriosa no leilão do Poder Curinga.

O benefício desta vez é o Poder do Sim ou Não, que permite ao vencedor trocar um dos emparedados pelo participante que atender ao Big Fone no sábado, 22. Quem atender ao telefone estará automaticamente no Paredão e poderá indicar outra pessoa para a berlinda. Caso o Líder seja quem atenda, ele poderá indicar dois participantes.

Confira os lances e os saldos finais dos participantes após a dinâmica:

Daniele Hypolito

Saldo inicial: 560

Perde 300 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 260

Escolhe não participar do leilão do Poder Curinga

Vinícius

Saldo inicial: 1.300

Perde 100 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1.200

Dá um lance de 500 estalecas pelo Poder Curinga

Vitória Strada

Saldo inicial: 460

Perde 300 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 160

Dá um lance de 160 estalecas pelo Poder Curinga

Renata

Saldo inicial: 1.660

Ganha 500 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 2.160

Dá um lance de 500 estalecas pelo Poder Curinga

Guilherme

Saldo inicial: 890

Ganha 500 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1.390

Dá um lance de 1.390 pelo Poder Curinga

Joselma

Saldo inicial: 1.630

Perde 300 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1.330

Dá um lance de 100 estalecas pelo Poder Curinga

Eva

Saldo inicial: 780

Perde 300 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 480

Dá um lance de 280 pelo Poder Curinga

Thamiris

Saldo inicial: 650

Ganha 1.000 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1.650

Dá um lance de 500 estalecas pelo Poder Curinga

Camilla

Saldo inicial: 480

Ganha 1.500 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1.980

Dá um lance de 1.980 estalecas pelo Poder Curinga

Vilma

Saldo inicial: 920

Ganha 100 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1.020

Dá um lance de 500 estalecas pelo Poder Curinga

Diogo Almeida

Saldo inicial: 560

Perde 300 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 260

Dá um lance de 100 estalecas pelo Poder Curinga

Aline

Saldo inicial: 840

Perde 100 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 740

Escolhe não participar do leilão do Poder Curinga

Diego Hypolito

Saldo inicial: 470

Ganha 1.500 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1.970

Dá um lance de 1.670 pelo Poder Curinga

João Gabriel

Saldo inicial: 1.390

Ganha 500 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1.890

Dá um lance de 500 estalecas pelo Poder Curinga

João Pedro

Saldo inicial: 1.510

Ganha 1.000 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 2.510

Dá um lance de 300 estalecas pelo Poder Curinga

Maike

Saldo inicial: 1.170

Perde 50 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1.120

Dá um lance de 900 estalecas pelo Poder Curinga

Gracyanne Barbosa

Saldo inicial: 890

Ganha 500 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1.390

Escolhe não participar do leilão do Poder Curinga