Programa promete reunir grandes nomes ao estilo ‘La La Land’

Fundada em 1965, a Globo chegará aos 60 anos no 26 de abril próximo, com todo um calendário de festividades e projetos especiais para celebrar a sua trajetória.

E, como ponto alto dessas comemorações, desde já, trabalha-se na montagem de um grande show, ao vivo, que será levado ao ar em data ainda a ser anunciada.

O roteiro, que alguns já tem em mãos, deseja seguir “algo no estilo do filme La La Land”, de 2016, estrelado por Ryan Gosling e Emma Stone, ganhador de seis Oscars. Ou seja, tudo muito em cima de uma “melodia de amor”.

Um show, ao que se sabe, repleto de homenagens, e celebração junto ao público e aos talentos que construíram essa trajetória. Inclusive, para a abertura do programa, deseja-se contar com a presença de alguns dos nomes mais antigos da casa.

Para compor este programa especial, todo o seu elenco, entre artistas, apresentadores e jornalistas, está sendo convocado para gravações de 23 e 31 de março.

A ideia é promover um grande passeio pelos Estúdios Globo, no Rio, “por esta Fábrica de Sonhos” e mostrar um pouco do funcionamento de tudo.

Os trechos mais importantes serão inseridos neste especial dos 60 anos.

TV tudo

Mercado

A informação é que a Netflix colocou em prática novo processo de reformulações aqui no Brasil, a começar por entradas e saídas de alguns diretores. Gabriel Gurman, que estava à frente dos filmes, foi um dos que deixaram a empresa.

Maroca na direção

O Galvão & Amigos, com estreia confirmada para 31 de março, terá a direção de Mario Jorge Guimarães, o ‘Maroca’, velho parceiro do Galvão. Junto com Thiago Soares, diretor-executivo da Band.

Em se tratando

Na Band, também, já existe certa expectativa em torno das mudanças, anunciadas para breve, em sua grade de programação. Por exemplo, o Melhor da Noite, em novo horário, terá a direção de Ariel Jakobowitz, ex-Eliana.

Saiu na paz

A saída de Lucas Gentil do SBT se deu há uma semana. Um profissional que foi bem importante na implantação de alguns dos novos projetos e mesmo o fato de ser um dos ‘descobridores’ da Virgínia Fonseca. Elucubrações à parte, entrou e saiu pela mesma porta.

Tudo em casa

Na semana que vem, começam os trabalhos da temporada 2025 do Circo, do Tirullipa. Fase de montagem de toda a estrutura. Agora, como detalhe interessante, as gravações, em vez do SBT, serão realizadas em uma unidade do Patati Patata, do Rinaldi Faria.

Mudança de grade

A Rede TV!, na segunda-feira e a partir dela, terá mudanças nas suas manhãs. O Você na TV, do João Kleber, irá ao ar das 10h às 11h30, entregando para Edu Guedes. De cara, meio que um “melhores momentos”, mas o João já está prometendo edições inéditas.

Só resta aguardar

A Cazé TV realmente fez uma proposta para tirar Bárbara Coelho da Globo e do Esporte Espetacular. O grupo liderado pelo streamer Casimiro Miguel tem grandes planos para a apresentadora; portanto, só resta aguardar pelos próximos capítulos.

Em reformas

O jornalismo do SBT vai deixar definitivamente o Estúdio 4, para concentrar de vez tudo na sua Redação. Os trabalhos necessários, inclusive com remodelações bem expressivas, estão em curso.

Revezamento

A agenda do Tom Cavalcante, de todo este ano, janeiro a dezembro, está reservada para as gravações do Acerte ou Caia!, da Record. Um pequeno buraco só em abril, porque os mesmos estúdios da Quantas do seu programa, serão ocupados pelo game show 99 To Beat, ainda sem título em português, da dupla Rafa Brittes e Felipe Andreoli.