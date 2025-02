Ingressos do 'The Town Card' esgotam em 4 horas

Na noite de quinta-feira (20), um recorde de vendas foi quebrado antes mesmo do anúncio completo das atrações. O The Town esgotou todos os ingressos do The Town Card em apenas quatro horas. Disponíveis exclusivamente na plataforma Ticketmaster Brasil, os Cards – que garantem acesso ao gramado sem data definida – se tornaram um item cobiçado por fãs ansiosos por uma vaga no evento de 2025.

Com um preço de R$ 895,00 (inteira) e R$ 447,50 (meia-entrada), o The Town Card não só dispensa a preocupação com a venda geral, mas também permite que os compradores escolham a data de sua presença no festival. Essa flexibilidade, aliada ao entusiasmo de ver grandes nomes da música mundial no line-up, fez com que o estoque se esgotasse em tempo recorde, logo após a abertura das vendas.





O Card se posiciona como uma espécie de “passe livre” para o evento, ideal para aqueles que não querem esperar pela revelação completa das atrações ou para os que preferem garantir sua vaga com antecedência, evitando o tumulto da venda pública.





Para quem não conseguiu garantir seu ingresso, o festival alerta: uma nova chance se aproxima. A venda geral, que será aberta em breve, representa a última oportunidade de garantir um lugar na segunda edição do The Town, marcada para os dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.





O line-up do evento promete ser um dos mais aguardados da história do país, com grandes nomes já confirmados como Green Day, Mariah Carey, Katy Perry, Sex Pistols feat. Frank Carter, Jessie J, Camila Cabello, Bruce Dickinson, Ivete Sangalo, Capital Inicial, Iggy Pop, Pitty, CPM22, Inocentes & Supla, Stacey Ryan, Kamasi Washington, Snarky Puppy e Jacob Collier, entre muitos outros.





Quem não conseguiu garantir seu The Town Card ainda pode se preparar para a última chance de adquirir ingressos, mas é bom ficar atento: com a velocidade da venda inicial, espera-se que a procura seja intensa, assim como o sucesso da edição de 2025 do festival que promete movimentar a capital paulista no segundo semestre.