Projeto leva dia de lazer para deficientes em São Bernardo

Ação promovida pela ONG Adote um Cidadão reuniu 70 pessoas com deficiência e 15 acompanhantes na última quinta-feira (20) para realizarem atividades de lazer no Parque Cidade da Criança, em São Bernardo.

Para o deficiente visual Ricardo Soares, 52 anos, a sensação foi de reviver a infância: “Agradeço pela oportunidade de reviver em minha vida o que é brincar, sentir a natureza e aproveitar cada momento de voltar a ser criança”, define.

A voluntária Rosi Junker, voltou com sensação de missão cumprida e satisfeita por contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. “Voltei para casa completamente realizada. Como voluntária, viver esse dia ao lado de cidadãos especiais foi algo que levarei para a vida toda”, conta.

EVENTOS

No dia 6 de abril acontecerá a Corrida Eficiente, no São Bernardo Plaza Shopping. Os participantes vão percorrer cinco quilômetros nas instalações do centro comercial, tanto do estacionamento como em área interna.

O evento conta com a participação de voluntários, que ajudam a guiar os corredores com deficiências diversas. O evento ocorre simultaneamente em diversas cidades brasileiras.

No dia 26 de julho, será a vez de mais uma edição do Jipe Eficiente, considerado um dos maiores eventos inclusivos do Brasil. O grupo vai sair de São Bernardo e ir até Itaguaçu, que fica depois de Paranapiacaba.

“Proprietários de jipes que participam do evento transportam três deficientes, acompanhados de familiares. Começamos esse evento com apenas três jipes em São Bernardo e hoje mais de 750 participam em 30 cidades brasileiras ao mesmo tempo”, conta Antônio Carlos Veiga. fundador da ONG Adote um Cidadão

Veiga, que atua há 26 anos em prol da inclusão social, conta como a ideia de promover tais eventos surgiu. “Um dos projetos que criei dentro da ONG foi o de realizar sonhos de pessoas deficientes. Aí um queria surfar, o outro velejar, andar de jipe, e assim por diante. A partir de cada um desses sonhos desenvolvemos eventos que levam vários deficientes a terem a oportunidade de viver essas experiências”. Mais informações sobre como participar ou ser voluntário podem ser encontradas na página da ONG no Instagram @adoteumcidadao.