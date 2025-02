Inmet emite 'alerta amarelo' para toda região do Grande ABC; veja previsão

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um aviso para diversas regiões do país, incluindo o Grande ABC, com risco de condições meteorológicas adversas para esta sexta-feira (21). A previsão aponta para chuvas intensas, com volumes entre 20 e 30 mm/h, podendo atingir até 50 mm ao longo do dia, além de ventos fortes, com velocidades entre 40 e 60 km/h.





São Paulo entra em estado de alerta para alagamentos, raios, vento e granizo

De acordo com o alerta, existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Contudo, a população deve tomar precauções, especialmente em caso de rajadas de vento. Recomenda-se que não se abrigue sob árvores, devido ao risco de queda, e que veículos não sejam estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, que podem ser impactadas pelo vento. Além disso, é aconselhável evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante o evento.





A previsão para as principais cidades da região é de tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia e da noite. As temperaturas variam entre 21°C e 25°C, com pouca variação entre a mínima e a máxima.





- Santo André: Mínima de 21°C / Máxima de 24°C

- São Bernardo: Mínima de 21°C / Máxima de 24°C

- São Caetano: Mínima de 22°C / Máxima de 25°C

- Diadema: Mínima de 22°C / Máxima de 24°C

- Mauá: Mínima de 21°C / Máxima de 24°C

- Ribeirão Pires: Mínima de 21°C / Máxima de 23°C

- Rio Grande da Serra: Mínima de 21°C / Máxima de 23°C





A orientação é que os moradores sigam as recomendações das autoridades locais em caso de emergência e busquem informações atualizadas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).