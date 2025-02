Ypê tem vagas abertas em São Paulo; veja como se inscrever

A Ypê está com 158 vagas abertas para diversas áreas em suas unidades de Amparo e Salto, no Estado de São Paulo. As oportunidades incluem cargos como Auxiliar de Operações, Coordenador(a) de Qualidade, Mecânico(a) de Manutenção e Operador(a) Logístico. Os benefícios oferecidos incluem plano de saúde e odontológico, vale-alimentação, transporte e uma cesta mensal de produtos. As inscrições podem ser feitas pelo site.

A empresa foi listada no ranking Great Place to Work 2024 em quatro categorias, incluindo o ranking estadual de grandes empresas e o de indústrias do Interior. Também recebeu destaque em Saúde Mental.

“Investir em pessoas é fundamental para continuarmos a oferecer produtos de qualidade e para seguir com nossa missão de cuidar do bem-estar das famílias brasileiras. Ao abrir novas vagas, reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável do Brasil, gerando empregos e contribuindo para a formação de profissionais capacitados”, afirma Cristiane Lacerda, diretora executiva de Gente, Cultura e Responsabilidade Social da Ypê.

Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa brasileira do setor de higiene e limpeza, com um portfólio de mais de 450 produtos em 23 categorias, entre eles Assolan, Atol, Tixan, Perfex, Flor de Ypê, Siene e Action de Ypê. A companhia possui matriz em Amparo (SP) e unidades em Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Itajubá (MG) e Itapissuma (PE).

A Ypê é signatária do Pacto Global da ONU e do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção. Também foi reconhecida por duas vezes consecutivas como Empresa Pró-Ética pela CGU (Controladoria Geral da União).

