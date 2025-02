A boa música americana. Agora, as canções do mundo todo. Ronaldo Benvenga diversifica. Fala para todas as gerações. E inscreve seu nome na história...

“A música é o que nos impulsiona a viver.” É assim que Ronaldo Guilherme Benvenga define sua relação com a arte musical. A lembrança do primeiro contato com sua paixão mais duradoura ainda está muito viva na memória. Era ainda muito jovem, com apenas 15 anos, quando ouviu pela primeira vez uma música de jazz no rádio, principal veículo de comunicação de massa dos anos 1940”.

Thainá Lana, “A arte de inspirar: uma vida dedicada ao jazz”, Diário, 1-8-2021.

Ronaldo Benvenga está diversificando o seu trabalho de estudioso e divulgador da música que arrebatou o gosto de milhões de pessoas por esse mundo afora.

Expert em jazz, este uruguaio que vive em Santo André desde menino envereda por novas e igualmente sedutoras trilhas que, certamente, terão o mesmo sucesso que o “Quinta Avenida” tradicional.

“Agora nosso programa está diversificando o conteúdo com músicas italianas, francesas, boleros, tangos, bossa-nova e a música brasileira tradicional”, disse Benvenga na edição da semana passada do programa “Quinta Avenida”.

Ano a ano, em várias emissoras, ultimamente também pela Internet, Ronaldo Benvenga se transformou em verdadeiro paladino na divulgação da grande canção norte-americana das big bands, do swing e do jazz,

Com um acervo que pode ser avaliado pela fotografia de hoje, assinada por André Henriques, Benvenga, pai da nossa ex-colega de Redação, Flávia Benvenga, inseriu definitivamente seu nome na canção internacional.

A cada audição, uma surpresa. O programa nº 76 da nova série apresenta Gregório Barrios, o “Rei do Bolero” – e quem será, das novas gerações, que ouviu falar de Gregório Barrios?

“Quinta Avenida” tem um slogan: “A música de qualidade e informações precisas”. E uma ficha técnica onde se destaca, além do nome de Ronaldo Benvenga, o de Lucas Neto – e aqui também mexemos com a mocidade: quem conhece Lucas Neto?

Respondemos: Lucas Neto integrou grandes equipes esportivas do rádio e da televisão. E permanece na mídia neste 2025.

Lá atrás, jovem de tudo, bem alinhado, bem penteado, Lucas Neto invadia a tela da TV Tupi canal 3, depois canal 4, para apresentar o programa “Reportagens Esportivas Goodyear”.

Agora, Lucas Neto coordena o programa “Quinta Avenida”, que volta a ser divulgado, com muita alegria, por esta página Memória. Amigo Benvenga, seja bem-vindo!

NO AR

QUINTA AVENIDA

Big band de Glenn Miller destaca o crooner Ray Eberle, por ela contratado em maio de 1938.

Nos quatro anos seguintes, gravou cerca de 120 canções nos estúdios da Bluebird Records.

Ray Eberle (1919-1979), um dos cantores mais bem sucedidos da era do swing.

Produção e apresentação: Ronaldo Benvenga. Hoje, meio-dia, com reapresentação na segunda-feira, no mesmo horário. Rádio 365 News – www.radio365.com.br/radio-365-news

GRANDE ABC E VOCÊ

Buffet Padoveze, uma família de empreendedores que a partir de 1972, e por mais de 40 anos, alegrou o Grande ABC.

Uma homenagem especial ao patriarca, Santo Padoveze.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM (81.9).

Crédito da foto 1 – André Henriques/Banco de Dados (julho 2021)

QUE DISCOTECA! Ronaldo Benvenga e seu acervo musical. Em 2021 eram mais de oito mil CDs e 750 LPs. E hoje?

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 21 de fevereiro de 1995 – Edição 894

MANCHETE – São Bernardo chama Exército para socorrer desabrigados, vítimas das chuvas.

Duzentos soldados do Tiro de Guerra passavam a agilizar a distribuição de roupas e alimentos aos quase nove mil desabrigados.

NOTA DA MEMÓRIA – O glorioso TG-298, criado em 1953, tem uma linda história em São Bernardo. E sem ele, os desfiles cívico-militares da Rua Marechal Deodoro ficam incompletos.

CARNAVAL 95 – Submetida a duas cirurgias recentes para extrair o rim, Alice de Arruda, então com 64 anos, se preparava para desfilar como destaque da Escola de Samba Ordem e Progresso, de Mauá.

VERA CRUZ I – Othon Bastos na Vera Cruz para filmagens de “A Grande Noitada”, dirigido por Denoy de Oliveira. Também Esther Goes participiu do filme.

VERA CRUZ II – Os empresários Mohamed Saifi, de São Bernardo, e João Romano Neto, de Taubaté, assinavam contrato de cessão em comodato do acervo da Vera Cruz.

Vinte e cinco mil peças permaneciam no antigo sítio de Jordano Martinelli, no Jardim Silvina.

Saifi e Roman fariam a manutenção do acervo na Fazenda Mazzaropi, em Taubaté – este era o acordo.

Reportagem: Orlando Margarido, Heloísa Noronha e J. B. Ferreira (fotos).

EDITORIAL – Desculpa esfarrapada.

O prefeito Demarchi revelou não atinar com a importância de se manter o acervo da Vera Cruz em São Bernardo.

EM 21 DE FEVEREIRO DE...

1905 – Nathale Leone era preso em Ribeirão Pires e enviado à chefatura da polícia em São Paulo, acusado de desacatar “a autoridade local”.

Chegava a São Paulo a taça encomendada na Europa pelo industrial Antonio Alvares Penteado para ser disputada no campeonato dos primeiros “teams” – o Campeonato Paulista dos dias atuais.

A taça ficaria de posse definitiva do clube que a conquistasse em três anos seguidos.

O São Paulo Athletic conquistara a taça anterior, por ter sido campeão, seguidamente, em 1902, 1903 e 1904.

A nova taça, denominada Taça Penteado, é francesa, de prata de lei, pesa quase dois quilos. Seria exposta em vitrine da Casa Garraux.

1955 – Vereador Antonio Pezzolo cobrava a construção do novo prédio dos Correios e Telégrafos de Santo André.

O parlamentar lembrava já existir verba para a obra, de 5 milhões de cruzeiros, segundo lei promulgada pelo presidente da República.

1970 - Paróquia Nossa Senhora do Paraíso, em Santo André, promovia quermesse para poder concluir as obras da sua igreja.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 21 de fevereiro: no Piauí, Jaicós; e em Santa Catarina, São Carlos.

HOJE

Dia Internacional da Língua Materna

Dia Nacional do Imigrante Italiano

São Pedro Damião

Cardeal e bispo de Óstia, na Itália. Doutor da Igreja.

Como sofria de insônia e frequentes enxaquecas, é invocado pelos que padecem dessas enfermidades. Faleceu na Itália, no ano 1072.

Fonte: Cada dia tem seu santo - Autor: A. de França Andrade - Editora: Artpress.