Com mais de 50 prêmios, animação 'Flow' chega nesta quinta (20) nos cinemas

Nesta quinta-feira (20), o premiado longa-metragem de animação Flow, indicado ao Oscar 2025 nas categorias de melhor animação e melhor filme estrangeiro, chega em mais de 350 cinemas brasileiros, com distribuição da Mares Filmes e Alpha Filmes.

Com direção e roteiro do cineasta Gints Zilbalodis (Longe e do curta Oasis), o animado acompanha um gatinho cinza escuro e solitário, que tem seu lar destruído por uma grande inundação. Ele encontra refúgio em um barco habitado por diversas espécies, tendo que se juntar a elas apesar das diferenças.

Além das indicações ao Oscar, Flow venceu o Globo de Ouro de melhor animação e está concorrendo ao César (o Oscar francês), recebeu também duas indicações ao BAFTA (o Oscar britânico), nas categorias de melhor filme de animação e de melhor filme infantil e uma indicação ao Sindicato dos Produtores da América, na categoria de melhor animação do ano.

O animado já venceu mais de 50 prêmios, incluindo importantes prêmios da indústria como Annecy (Prêmio do Público/Prêmio do Júri), European Film Awards, Associação dos Críticos de Cinema de Los Angeles, Círculo de Críticos de Cinema de Nova York, National Board of Review e Associação dos Críticos de Cinema de Boston.

