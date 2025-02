Internado, papa Francisco tem noite tranquila e levanta-se para tomar café da manhã

O papa Francisco, hospitalizado desde sexta-feira passada, dia 14, com pneumonia bilateral, passou mais uma noite tranquila, segundo anunciou o Vaticano nesta quinta-feira, 20. "A noite transcorreu tranquilamente, o papa se levantou e tomou café da manhã numa poltrona", informou a Santa Sé.

No dia anterior, o boletim médico divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé destacou condições clínicas estáveis. "A condição clínica do Santo Padre é estável. Os exames de sangue, avaliados pela equipe médica, mostram uma ligeira melhora, particularmente nos índices inflamatórios", disse, na ocasião, o comunicado do Vaticano.

Francisco, que está hospitalizado desde sexta-feira passada no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma, onde uma tomografia de tórax na terça-feira, 18, apontou uma pneumonia bilateral.

O jesuíta argentino, que sofre de problemas respiratórios e teve o lobo pulmonar direito removido quando era jovem, contraiu a "infecção polimicrobiana, em um contexto de bronquiectasia e bronquite asmática" e seu tratamento terapêutico é considerado "complexo".

As últimas notícias reacenderam as preocupações sobre a saúde do chefe da Igreja Católica, cujo status está sendo posto à prova por uma agenda sobrecarregada e um ritmo de trabalho pesado que ele se recusa a diminuir.

LEIA MAIS:

Exames de sangue do papa Francisco mostram 'ligeira melhora, diz o Vaticano