PT: Raízes no povo, olhos no futuro

O PT (Partido dos Trabalhadores) foi fundado em 10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sion em São Paulo, com o objetivo de fortalecer as vozes de resistência do povo brasileiro e organizá-las politicamente no campo e nas cidades.

É fruto da união de sindicalistas do Grande ABC e de diversas lutas populares inspirados pela Teologia da Libertação com o propósito de construir um Brasil mais justo e inclusivo.

O slogan comemorativo destes 45 anos, “Raízes no povo, olhos no futuro”, reflete a essência do PT, um partido democrático de massas, que surgiu como uma força de resistência ao neoliberalismo em busca de uma melhor distribuição de renda.

Ao longo de seus 45 anos, o PT desempenhou um papel crucial na redemocratização do Brasil, participando de movimento das Diretas Já e na elaboração da Constituição de 1988. Liderou importantes reformas no Estado brasileiro, com contribuições significativas de figuras como o ministro Márcio Thomas Bastos. O PT venceu cinco das nove eleições presidenciais, três com Lula e duas com Dilma, além de governos estaduais e municipais em todo o País.

Em todos os governos, no parlamento e junto dos movimentos sociais, sempre buscou melhorar a inclusão social, defender e implementar direitos sociais e aprimorar a proteção ambiental, honrando a memória de líderes como Chico Mendes, Irmã Dorothy Stang e Betinho.

Apesar dos avanços, o Brasil ainda enfrenta desafios significativos, como a violência urbana, as desigualdades raciais e de gênero, a crise climática, além da extrema concentração de renda e ataques a democracia.

O PT é e continuará sendo um partido de esquerda, comprometido com a defesa da vida e com as lutas da sociedade contra as desigualdades, fiel aos seus princípios fundadores e tendo Lula como um grande estadista e um líder reconhecido mundialmente, que simboliza as vitórias e os sonhos do PT de mudanças, sempre com os olhos voltados para o futuro.

Enquanto presidente do PT de Mauá e deputado estadual, expresso minha gratidão por fazer parte dessa história e reafirmo o compromisso do partido com a construção de um Brasil mais justo para todos os brasileiros.

Viva o PT!

Rômulo Fernandes é presidente do PT de Mauá, integrante da direção do partido em São Paulo e deputado estadual.