Palavra do Leitor - 20 de fevereiro de 2025

Taka Yamauchi

“Em indireta a Taka, petista afirma ver ‘ainda prefeitos em cima do palanque’” (Economia, dia 15). O ministro Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, falou o que todo diademense gostaria de dizer. Taka Yamauchi sabia de todos os problemas que Diadema enfrentava ao se candidatar à Prefeitura, sendo eleito exatamente para resolvê-los. Que o antecessor, José de Filippi Júnior (PT), não fez, isso é óbvio. Mas o único que pode fazer agora é o próprio Taka. Por isso está na hora de descer do palanque, assumir a responsabilidade e começar a trabalhar.

Roserval Pereira Sousa

Santo André

Bolsonaro denunciado – 1

“PGR denuncia Jair Bolsonaro como ‘líder’ de plano golpista” (Política, ontem). Se a impunidade infelizmente ainda é flagrante neste País, finalmente, e depois de 25 meses do fatídico 8 de janeiro de 2023, as principais figuras públicas, num total de 34 responsáveis pela tentativa de golpe de Estado, incluindo graduados das Forças Armadas e liderados nesta organização criminosa pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foram denunciados pela PGR (Procuradoria Geral da República). Com previsão de serem julgados e até condenados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda neste ano, esses traidores da Pátria podem pegar penas acima de 28 anos. Além disso, centenas de pessoas da milícia do ex-presidente, que seguiram a orientação da cúpula do golpe, continuam presos, já que deixaram um rastro de destruição nos prédios do Supremo, do Congresso e no Planalto. Nós, brasileiros, esperamos agilidade na condenação destes que cometeram o mais grave crime contra o Estado de Direito. E que o Congresso tenha a dignidade institucional de enterrar qualquer tentativa de determinados parlamentares que desejam aprovar projeto que conceda anistia aos golpistas. Não basta o enterro da Lava Jato?

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Bolsonaro denunciado – 2

Pensa comigo. O STF fez um malabarismo hercúleo para tirar o agora presidente Lula da Silva da cadeia, deu um banho de loja para tirar o ranço carcerário, enquanto ao mesmo tempo inviabilizava o governo de Jair Bolsonaro enquanto pôde. Tudo para seguir as diretrizes do petista Zé Dirceu, que dizia: eleição não se ganha, se toma. Diante disso tudo a população dividida pedia auxílio às Forças Armadas e Bolsonaro, vendo que pela Constituição nada poderia ser feito, foi para Miami ver de longe o caos em que se transformaria nosso País. Mas agora, para justificar a interferência “política”, resolvem indiciar Bolsonaro como golpista? Menos, menos. Apostaram em Lula, está dando errado e o conserto será culpar Bolsonaro? Quem pariu Mateus que o embale!

Beatriz Campos

Capital