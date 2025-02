São Caetano fica nos 2 a 2 diante do Caieiras e vê escapar 2º lugar

O São Caetano segue em fase de altos e baixos na Série A-4 do Paulista. Depois do empate por 3 a 3 com a lanterna Matonense, domingo, em Taquaritinga, o time ficou nos 2 a 2 diante do Colorado Caieiras, nesta quarta-feira (19), no Anacleto Campanella.

Além de desperdiçar novamente a oportunidade de se aproximar do líder Paulista de Jundiaí (19), que voltou a empatar, a exemplo do que fez no sábado, o Azulão, agora com 14 pontos, caiu do segundo para o terceiro lugar, ultrapassado pelo Joseense, com 15 – o time de São José dos Campos bateu o Jabaquara, por 1 a 0.

Nesta quarta-feira (19), Azulão chegou a abrir 2 a 0, aos cinco e aos seis minutos primeiro tempo, com Amaral e Caio Felipe. Mas tomou o empate após gols a um minuto e aos 31 da etapa final, com Bruno Dantas e Arian.

