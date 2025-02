Ventiladores se tornam objeto do desejo durante onda de calor

A terceira onda de calor do ano, com temperaturas que nesta semana chegaram a 35°C no Grande ABC, faz disparar a busca por ventiladores. Nas lojas da região, os aparelhos ganharam lugar de destaque na área de venda e sempre há clientes conferindo os preços e aproveitando para se refrescar quando os aparelhos estão ligados.

Na lojasmel, que possui unidades no Grande ABC, as vendas desde o início do ano registram crescimento de aproximadamente 15% em relação ao mesmo período de 2024.

“Já esperávamos esse aumento no volume das vendas dos ventiladores, por isso nos preparamos para deixar nossos estoques abastecidos”, informou Pedro Cruz, CEO da lojasmel.

A verdade é que o segmento vinha ‘aquecido’. Dados da Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos) mostram que no primeiro semestre de 2024, o ano mais quente desde 1961, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as vendas de ventiladores de mesa em todo o País aumentaram 123% em relação ao mesmo período de 2023, totalizando mais de 7 milhões de unidades comercializadas.

O mesmo ocorreu com os aparelhos de ar-condicionado, que em 2024 atingiram a marca histórica de 5,88 milhões de unidades vendidas, o que representa alta de 38% em relação ao ano anterior. Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor do mundo, atrás apenas da China.

O termômetro em alta e a recuperação da economia no primeiro semestre de 2024 foram os principais responsáveis pelo avanço das vendas. No período, o consumo das famílias cresceu cerca de 5%.

MODELO IDEAL

Com preço bem mais em conta que os aparelhos de ar-condicionado, os ventiladores auxiliam na circulação do ar, proporcionando uma sensação de frescor, contribuindo para a redução da sensação térmica nos ambientes.

O mercado oferece vários modelos. No entanto, para garantir o melhor desempenho, a instalação correta é essencial. Segundo Rose Chaves, arquiteta e especialista em design de interiores, um dos erros mais comuns dos consumidores é a escolha inadequada do tamanho em relação ao ambiente, o que pode comprometer sua eficácia.

“Em espaços maiores, ventiladores com hélices de 40 centímetros são mais indicados, pois oferecem uma maior vazão de ar e melhoram a circulação, criando um clima mais agradável. Já para ambientes pequenos, um modelo de 30 centímetros pode ser mais eficiente, evitando o excesso de ventilação e otimizando o espaço”, explica a especialista.