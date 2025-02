Boninho sempre foi importante, mas a sua ausência não é o maior problema

Tem muita gente achando que os problemas do BBB em curso têm a ver com a ausência do Boninho, porque ele não está mais lá, depois de dirigir as 24 edições anteriores.

Calma lá, que não é bem assim.

O Boninho, claro, é um craque e fez do nosso BBB um dos melhores do mundo, mas os problemas de agora não se limitam a apenas a ele não estar mais lá.

Até porque esteve até o ano passado, quando todas as decisões do programa foram tomadas. Portanto, méritos do Boninho ressalvados e à parte, muito do que estamos assistindo se deve às escolhas infelizes que foram feitas, a começar, claro, pelo grupo de participantes.

Já existiram outras ruins, mas nenhuma a tal ponto, assim como essa ideia das duplas foi outra experiência para ser esquecida, apesar do discurso do Tadeu Schmidt, na terça-feira, querer mostrar o contrário. Melhor ficar nessa tentativa e esquecer. Nunca mais.

Porém, vale lembrar que a bola ainda está em jogo e quantos deles não foram decididos aos 45 minutos do segundo tempo.

Tempo, portanto, é que não falta. Até 22 de abril, dia da sua grande final, muita coisa ainda pode acontecer. E tomara que aconteçam mesmo, talvez sem o poder de fazer esquecer os erros cometidos.

TV tudo