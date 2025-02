Estudante vai à formatura do curso de Engenharia com símbolo nazista desenhado no rosto

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) denunciou nesta quarta-feira, 19, um estudante do curso de Engenharia de Minas por ter ido à cerimônia de colação de grau com o símbolo de uma suástica desenhado no rosto, em Porto Alegre. O aluno foi identificado como Vinícius Krug de Souza. A reportagem não conseguiu localizar a sua defesa.

"Na manhã desta quarta-feira, 19, o vice-reitor Pedro Costa e o coordenador de Segurança Mozarte Simões da Costa Junior registraram ocorrência na Superintendência da Polícia Federal em Porto Alegre, seguindo orientação da Procuradoria Federal na UFRGS", informou a universidade, em nota.

O episódio ocorreu na terça-feira, 18. Souza compareceu à cerimônia de colação de grau com vários símbolos desenhados no rosto, incluindo uma suástica, um sinal diretamente associado ao nazismo. O vice-reitor e o coordenador de segurança da UFRGS foram até o estudante e o proibiram de participar do evento.

De acordo com a universidade, Souza disse que se tratava de um símbolo hindu e negou que estava ostentando uma marca nazista. Ameaçado de não poder colar grau e sob o risco de ser encaminhado para a Polícia Federal, o estudante concordou em apagar o desenho, mas manteve os demais (que não tinham relação com o nazismo) durante a cerimônia.

A UFRGS não suspendeu a colação de grau e justificou que o formando não apresentava mais o símbolo nazista durante o evento. Afirmou também que a decisão de prosseguir com a celebração levou em consideração os outros estudantes, familiares e convidados, que estavam presentes para prestigiar a formatura dos alunos.

A universidade informou também que recebeu um ofício do Diretório Central dos Estudantes (DCE) para anular a diplomação de Vinícius Krug de Souza, e afirmou que a Reitoria vai se reunir com a Procuradoria Federal na sexta-feira, 21, para definir as medidas cabíveis que poderão ser tomadas pela universidade.

O pedido de anulação da diplomação do estudante vai depender dos desdobramentos da ocorrência registrada na Superintendência da PF e da reunião marcada para sexta-feira.

"Novamente, a UFRGS ressalta que não tolera ataques aos direitos humanos nem manifestações de ódio nos seus espaços e que sempre irá reagir com veemência diante de episódios inadmissíveis como o que ocorreu nos momentos que antecederam a solenidade de colação de grau do último dia 18, no Salão de Atos", disse a universidade, em nota.