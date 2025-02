Neymar faz jogo discreto, mas Santos faz o suficiente e bate Noroeste

Depois de marcar seu primeiro gol no retorno ao Santos durante a vitória por 3 a 1 sobre o Água Santa, Neymar teve atuação discreta nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, mas o time do litoral paulista não precisou do brilho do astro. Guilherme, Tiquinho Soares e Thaciano, que substituiu o camisa 10, foram às redes e garantiram vitória por 3 a 0 sobre o Noroeste, em jogo da 11ª e penúltima rodada do Paulistão.

O triunfo mantém a equipe do técnico Pedro Caixinha na liderança do Grupo B, com 15 pontos, mas a classificação às quartas de final ainda não está garantida. Vice-líder, o Guarani tem 12 pontos depois de empatar por 1 a 1 com o Velo Clube, também nesta quarta. Já o Red Bull Bragantino e a Portuguesa, ambos com 11 pontos, vão a campo na quinta-feira, contra Mirassol e São Bernardo, respectivamente.

O primeiro tempo do Santos não foi bom. Cruzamentos infrutíferos e erros de passes eram os tipos de jogada mais recorrentes no campo de defesa do Noroeste. Os erros eram cometidos por todos, inclusive por Neymar, que protagonizou jogadas como uma finalização de fora da área que fez a bola parar na arquibancada e um lançamento sem pontaria que saiu pela linha de fundo.

Como de costume desde que voltou ao Brasil, o astro de 33 anos foi caçado em campo, mas sofreu apenas duas faltas. De qualquer forma, teve momentos de nervosismo em campo, não à toa recebeu um cartão amarelo por discutir com Jonatas Paulista. Os jogadores rivais chegaram a pedir que o camisa 10 santista recebesse o segundo amarelo, porque entenderam que ele deixou o braço no rosto do adversário, mas o árbitro Matheus Candançan não concordou.

LEIA MAIS:

Estêvão vê Palmeiras forte contra Botafogo e exalta força da torcida

Presente em todos os jogos do Tigre no Paulista, Romisson celebra boa fase da equipe O jogador mais perigoso do Santos na etapa inicial foi Guilherme. Depois de colocar o goleiro Felipe Alves para trabalhar ainda aos dez minutos, conseguiu superá-lo aos 48, quando ficou com a bola dentro da área após batida cruzada de Chermont e, livre, colocou na rede. Foi o décimo gol do atacante nesta temporada.

No segundo tempo, o time da casa se mostrou mais à vontade em campo e foi capaz de articular jogadas mais interessantes na fase ofensiva. Aos 11 minutos, Tiquinho tocou de cabeça após cruzamento de Soteldo e viu a bola tocar em Maycon. Na sobra, alcançou a bola antes de Neymar, que também correu em direção a ela, e chutou para marcar o segundo gol santista.

A vantagem de dois gols deu muita tranquilidade ao Santos. O técnico Pedro Caixinha até aproveitou para substituir Neymar, que estava pendurado e continua submetido a alguns cuidados para não comprometer a parte física. Thaciano foi o escolhido para substituir o craque e o responsável por marcar o terceiro gol da equipe alvinegra.

FICHA TÉNCICA

SANTOS 3 X 0 NOROESTE

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil (Luan Peres), Zé Ivaldo e Escobar (Keyvson); João Schmidt (Tomás Rincón), Gabriel Bontempo (Diego Pituca) e Neymar (Thaciano); Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha.

NOROESTE - Felipe Alves; Felipe Rodrigues (Cicinho), Maycon, Rodolfo Filemon e Maycon. Jonatas Paulista (Adriano), Dudu Miraíma, Denner (Matheus Blade) Thiago Lopes; Pedro Felipe (Jenison) e Carlão. Técnico: Allan Aal.

GOL - Guilherme, aos 48 minutos do primeiro tempo; Tiquinho Soares, aos 11, e Thaciano, aos 32 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Jonatas Paulista, Maycon, Pedro Felipe, Matheus Blade e Rodolfo Filemon (Noroeste); Neymar e JP Chermont (Santos).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan.

RENDA - R$ 720.142,50.

PÚBLICO - 12.339 presentes.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).