Criança de 2 anos morre após ser esquecida dentro de carro por quatro horas

Um menino de dois anos morreu depois de ser esquecido dentro de um veículo por cerca de quatro horas na terça-feira, 18. O caso aconteceu em Goiás, na cidade de Nerópolis, na região metropolitana de Goiânia. A suspeita é de que a proprietária de um berçário onde a criança passava as tardes a tenha esquecido dentro do veículo.

De acordo com a Polícia Civil, a dona do estabelecimento era responsável por transportar Salomão Rodrigues de casa até o berçário. Depois de chegar ao local por volta das 13h, a mulher, identificada como Flaviana Souza, esqueceu de retirá-la do veículo e só percebeu que a criança estava no carro por volta das 17h. A reportagem procurou a defesa de Flaviana, e aguarda retorno.

"Por volta das 17h, quando ela abre a porta do carro, então ela lembra que esqueceu. A criança já estava desfalecida", disse o delegado André Fernandes. "Ela retira a criança do carro, leva para o interior da creche, tenta reanimá-la e os funcionários acionam os bombeiros."

O Corpo de Bombeiros informou que o menino foi encontrado inconsciente, sem sinais vitais e apresentando cianose - quando a pele fica com a coloração roxa e azulada em decorrência de o sangue ter baixa quantidade de oxigênio.

A equipe de resgate tentou fazer reanimação cardiopulmonar em Salomão e o levaram para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, onde foi internado na UTI. A criança, porém, não resistiu.

De acordo com o delegado André Fernandes, a dona do berçário não se apresentou à polícia e foi considerada foragida. Ela foi localizada pela Polícia Estadual Rodoviária horas depois na cidade de Itaberaí, cerca de 85 km de distância de Nerópolis, e foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio culposo.

"Ela foi recolhida ao Complexo Prisional de Aparecida e está à disposição do Poder Judiciário do Ministério Público para passar em audiência de custódia", informou o delegado.