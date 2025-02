Anchieta e Imigrantes registram lentidão na noite desta quarta-feira (19)

O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) registrou problemas com tráfego por volta das 19h desta quarta-feira (19). Segundo a Ecovias, concessionária responsável, lentidão na Via Anchieta, sentido São Paulo, foi registrada do km 20 ao km 17, enquanto no sentido Litoral a retenção ocorre do km 63 ao km 65, ambos devido ao alto fluxo de veículos. Já na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego estava lento no sentido São Paulo, do km 66 ao km 70, também por conta do volume intenso de veículos.

A Ecovias recomenda que caminhões e carretas com destino a São Paulo utilizem o trecho de serra da Via Anchieta para minimizar o impacto no tráfego. Apesar da lentidão, o tempo permanece bom e a visibilidade é considerada adequada em todos os trechos. O SAI opera normalmente no esquema 5x5. A descida é realizada pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes, enquanto a subida da serra acontece pela pista Norte das duas rodovias.

Desde segunda-feira (17), está em andamento a recuperação emergencial do pavimento na ponte do km 28 da pista central da Via Anchieta, sentido litoral. A intervenção, necessária devido a anomalias no concreto armado, começou com a interdição de uma faixa. Para a continuidade das obras, entre terça e quinta-feira (18 a 20), o tráfego da pista central será desviado para a pista marginal no mesmo trecho.

O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega (do km 270 ao km 292, em Praia Grande) e Cônego Domênico Rangoni (ex-Piaçaguera - Guarujá).

