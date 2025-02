Chegada do Galvão Bueno mexe com setores da Band e de todo mercado

O acerto do Galvão Bueno com a Band, uma parceria que irá propiciar sua volta à antiga casa após 44 anos, está cercada de um enorme e igual entusiasmo de ambas as partes.

As negociações, iniciadas em dezembro, chegaram rapidamente a um bom termo, graças ao interesse e boa vontade de todos. Um casamento de interesses, que, inicialmente, vai começar com o lançamento do programa dele, Galvão & Amigos, no dia 31 de março.

Amanhã, quinta, tudo começará a acontecer de forma bem efetiva. Às 18h, está programado um happy-hour pela direção da casa, para recepcionar o novo contratado. Champanhe e canapés encomendados.

Mas antes disso, logo após o almoço, Galvão já irá gravar as primeiras chamadas e fazer fotos para a campanha de lançamento.

Ainda nos interiores da Band existe a certeza que a sua simples presença e o trabalho efetivo no vídeo irão contribuir de maneira bem importante para a expansão dos negócios esportivos.

Por aí se entenda Copa do Mundo, Olimpíada e uma renovação mais tranquila da Fórmula 1.

TV tudo





Quarteto formado Certo mesmo, e agora já é possível anunciar, que os ‘amigos’ do Galvão Bueno em seu programa na Band serão Casagrande, Mauro Naves, Vanderlei Luxemburgo e Paulo Roberto Falcão. Todos já acertados e sacramentados. Campanha arriscada O JÁ 1, da TV Anhanguera, Goiânia, lançou um desafio aos seus apresentadores: o de não tomar café, inclusive incentivando os seus telespectadores a fazerem o mesmo ou, pelo menos, diminuírem a carga diária. Curioso. Porém, mais interessante ainda é que o único patrocinador do jornal, já há anos, é o Moinho Fino, marca de café. De um lado... É possível afirmar que são muito boas as relações da Xuxa com o SBT. A família Abravanel gosta muito dela. Via de mão dupla. A recíproca também é verdadeira. ... Mas de outro Data hoje, a relação Xuxa – SBT se limita às suas eventuais visitas e participações em programas. Por enquanto, isso. Mas nunca se deve descartar iniciativas futuras, que venham a ser negociadas e concretizadas. TV no Brasil Após 15 anos de bons serviços prestados, Jaquelline Cruz deixou a apresentação do Você em Dia, da TV Atalaia, no Sergipe, além de ter atuado na gerência de produção e programação da emissora. Foi também uma das responsáveis por estreitar os laços da sua TV com a cabeça de rede da Record, em São Paulo.

Menopausa Cláudia Raia e Jarbas Homem de Mello comemoram o sucesso da temporada do espetáculo Menopausa em Portugal. A produção foi tão bem recebida, que seguirá por lá até abril. Em maio, apresentações no Brasil. Como entender isso? Tem certas coisas que, em vez de oferecer uma esporádica vantagem, principalmente em se tratando de dinheiro, acabam jogando contra e causando prejuízos. Por exemplo, a Disney. Dona de seis canais no Brasil, domingo passado, ela escondeu o jogo do título do tenista João Fonseca no streaming. Não é por nada Já disse e repito: nem é o caso de querer discutir decisões de quem quer que seja, mas atitudes antipáticas assim, como essa, a de enfiar o sinal onde a maioria não tem acesso, sempre deixam um preço para pagar na frente. É um egoísmo difícil de engolir. E não foi só essa vez e nem é só a Disney também não.

Fui e voltei Devido aos compromissos de Beleza Fatal e sem deixar de comparecer também com seu lado de empresária, Giovanna Antonelli está com a vidinha corrida. Agora, por exemplo, foi a Portugal para um trabalho, mas já se encontra no Brasil novamente.

Carnaval A Rede TV! acertou com Babi Xavier (foto) para participar da sua cobertura de Carnaval, a partir do dia 28. Além dela, toda a equipe do TV Fama e outros convidados, como Thiago Simpatia, Kelly Jorge, Jana do Mar, Viny Vieira e a dupla Didi e Xaxá.

Bate-Rebate

- O último Pé que Balança a Rede, do Luiz Carlos Quartarollo no YouTube, recebeu Everaldo Marques. Um programa sempre cheio de boas histórias. - Ontem, pela primeira vez, o Acerte ou Caia, do Tom Cavalcante na Record, foi gravado em São Paulo, nos Estúdios Quanta. - As duas temporadas anteriores, como se sabe, foram na Argentina e Chile. - Ontem, Gilliard, Popó, Guipa, David Cardoso Jr. e Narjara Turetta foram alguns dos convidados. - A Record, com o Paulistão, escapou da Libertadores da Globo. - Hoje, São Paulo e Ponte Prata, jogo no Morumbi, será mostrado às 19h30. - Corinthians e Universidad Central, na Globo, às 21h30, terá transmissão direta do Estádio Olímpico de Caracas. -José Trassi entra para o elenco de Eu Sou a Lei, longa policial estrelado por Oscar Magrini. - Faz o Sandro, um assaltante que quer mudar de vida... - Rafael Cardoso, Júlia Foti, Luiza Tomé e Swara Sampaio também participam. Direção de Miguel Rodrigues. - O programa Passaporte, apresentado por Zeca Camargo na Times Brasil, destaca nesta sexta-feira, às 22h, os bastidores do turismo de alto padrão na França.





C’est fini

A CBN marcou para a próxima segunda-feira, dia 24, a estreia de Rafael Colombo. Na mesma data, a apresentação da nova programação e dos estúdios novos. Colombo, em conversa com a coluna, disse estar voltado para a rádio: “Não tenho nenhuma proposta para fazer TV”.Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaborou José Carlos Nery