Santos x Noroeste no Paulistão: onde assistir e escalações

Santos e Noroeste jogam na Vila Belmiro nesta quarta-feira (19), às 19h30, em partida válida pela 11ª rodada do Paulistão. Na última rodada da competição, o Alvinegro ganhou do Água Santa por 3 a 1, jogo marcado pelo bom desempenho de Neymar, que garantiu seu primeiro gol e assistência desde o retorno ao Santos. A equipe lidera o grupo B do campeonato estadual com 12 pontos e o confronto contra o Noroeste será o último em casa durante a fase de grupos do Paulistão.

Já o Trem-Bala do Interior foi derrotado na última partida por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino. Atualmente, o Noroeste soma 7 pontos, se encontra na terceira posição do grupo C e antepenúltima na classificação geral, matematicamente eliminado da competição e correndo risco de rebaixamento. O São Paulo lidera a tabela C com 26 pontos, e o Botafogo-SP se encontra na terceira colocação.





O duelo será exibido pelos canais UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping Sports.





Prováveis escalações:





Santos: Gabriel Brazão, JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres, Escobar, João Schmidt, Gabriel Bontempo, Neymar, Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme. (Técnico: Pedro Caixinha).





Noroeste: Felipe Alves, Maycon, Rodolfo Filemon, Carlinhos, Cicinho, Dudu Miraíma, Blade, Thiago Lopes, Maykon Jesus, Pedro Felipe e Carlão. (Técnico: Allan Aal).