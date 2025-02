Ana Nice quer proibição à violência política de gênero

A vereadora de São Bernardo Ana Nice (PT), vice-presidente da mesa diretora, é autora de projeto de resolução que visa à inclusão no Regimento Interno da Câmara a proibição à violência política de gênero e raça. A proposta tem como objetivo coibir práticas como assédio, constrangimento, humilhação, perseguição ou ameaça, por qualquer meio, a vereadoras ou às assessorias, com a finalidade de impedir ou dificultar o desempenho do mandato.

Segundo a vereadora, o projeto contribui para o fortalecimento de um ambiente, na Casa, mais justo e representativo. “Precisamos fortalecer os mecanismos de combate a todo tipo de violência política de gênero. Segundo a CNM (Confederação Nacional dos Municípios), mais de 60% de mulheres na política já relataram ter sofrido algum tipo de violência e menosprezo, isso impacta diretamente na vida e no emocional, atrapalhando o desenvolvimento do mandato. Também desestimula o envolvimento do público feminino na política”, afirmou a petista.





DESRESPEITO

Ana Nice destacou que a prática é uma violência brutal e um desrespeito para com as mulheres parlamentares. “Eu mesma já sofri esse tipo de violência, principalmente na última legislatura e isso afeta profundamente. Sofrer desqualificação e menosprezo, ninguém merece isso”, pontuou.

Para a vereadora, ao instituir a proibição, o Poder Legislativo demonstra seu compromisso com as questões de gênero e raça em São Bernardo, bem como com a representatividade das mulheres nos espaços de poder e tomada de decisões.

POVOS TRADICIONAIS

Ana Nice também propôs projeto de lei que torna as práticas e saberes ancestrais dos povos de matriz africana, que estão presentes em São Bernardo, em Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial no município.

Segundo a vereadora, entender esses diferentes grupos como pertencentes a povos e comunidades tradicionais, com diferenciadas visões de mundo, cultura, modos de fazer, valores, cosmologias, relações com ancestralidade, é fundamental para o enfrentamento real ao racismo.

“Reconhecer os povos tradicionais de matriz africana é valorizar toda a contribuição que esse povo deu para nossa humanidade, nas ciências, na cultura, nas artes”, destacou Ana Nice. “É, acima de tudo, combater qualquer tipo de discriminação. É coibir a violência e a perseguição que esses povos têm sofrido não só na nossa cidade, mas no Brasil”, destacou a vereadora.