Ana Veterinária adere à onda do boné na política

A onda começou na América do Norte ainda em 2016, com o presidente Donald Trump propondo fazer os EUA grandes novamente, passou por Brasília, onde recentemente deputados federais aliados utilizaram o acessório para ajudar a tirar Lula das cordas após o chefe da Nação ser golpeado pelas fake news do Pix, e finalmente chegou ao Grande ABC. Na sessão de ontem da Câmara de Santo André, a vereadora Ana Veterinária (PSD), vice-presidente da Casa e ativista da causa pet, desfilou pelo plenário com vistoso boné preto com a frase ‘Abrigo municipal de animais’, uma de suas bandeiras. A legisladora declarou à coluna que resolveu aderir à moda para defender que o município ofereça espaço destinado a acolher cães e gatos vítimas de maus-tratos e atropelamentos. Disse ainda que possui um segundo boné, com a inscrição ‘Hospital veterinário 24h’, outra luta do mandato, uma vez que hoje o equipamento só atende de segunda à sexta-feira, em horário comercial.

Bastidores

Custa zero

A Câmara Federal aprovou ontem projeto da deputada Renata Abreu (foto), presidente nacional do Podemos, que desobriga o advogado de arcar antecipadamente com as custas processuais em ações de cobrança ou execuções de honorários. Atualmente, o Código de Processo Civil impõe que o profissional antecipe o pagamento, sem o qual a lide não avança, para posterior ressarcimento. Se for sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a lei vai transferir a quitação, responsabilidade de quem perdeu, para o fim do processo.

Intercâmbio

Deve estar faltando trabalho para determinados vereadores em Santo André. Ontem, enquanto as sessões ordinárias ocorriam, um conhecido assessor parlamentar, pago com o dinheiro do contribuinte andreense, estava na vizinha São Caetano manifestando apoio ao grupo de invasores que tomou prédio particular na Rua José Benedetti, no bairro Cerâmica.

Trem da alegria

Preocupados em ter de pôr a mão no bolso quando saem do município para participar de congressos e simpósios, “na qualidade de representantes da Câmara”, ou “no exercício de suas funções legislativas”, os 23 vereadores de Mauá aprovaram ontem, por unanimidade, projeto que prevê o custeio pelo contribuinte de despesas com passagens, transporte, alimentação e hospedagens para até duas agendas oficiais por ano. Texto fala em “despesa miúda” e impõe teto de R$ 1.000.

Mosca azul

Ambas não confessam publicamente, mas ao menos duas primeiras-damas do Grande ABC estão de olho em uma das 94 cadeiras na Assembleia Legislativa em 2026. A de Mauá, Fernanda Oliveira, mulher de Marcelo Oliveira (PT), encantou-se definitivamente pela política depois de participar da campanha de reeleição do marido, em outubro. Em São Bernardo, Zana Lima, esposa de Marcelo Lima (Podemos), tem até legenda à disposição – ela comanda o PMB (Partido da Mulher Brasileira) na cidade.

Tensão

O clima anda pesado nos corredores da Câmara de São Bernardo e ameaça provocar turbulência nas sessões ordinárias. A paz que havia sido selada entre a maioria governista, ainda no fim do ano passado, para garantir a manutenção de Danilo Lima (Podemos) no comando do Poder Legislativo, anda abalada e, se não for restabelecida, a situação pode trazer dor de cabeça extra ao edifício vizinho, onde funciona o Executivo. Um dos motivos de insatisfação com o comandante seria seu individualismo exacerbado e a atenção insuficiente que ele destina aos parlamentares da base.