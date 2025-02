Líder de governo confirma mudança de funcionalidade do Pronto Cardio

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), se reuniu ontem com vereadores da base para tratar do Pronto Cardio, pronto-socorro cardiológico municipal construído e entregue na gestão José Aurichio Junior (PSD), ao custo de R$ 12 milhões, mas que segue sem funcionar. Prédio terá nova função.

O líder de governo, César Oliva (PSD), confirmou que Tite vai abrir o pronto-atendimento cardiológico, mas voltado a serviços de média e baixa complexidade, diferentemente do projeto original, que era voltado a atendimentos de alta complexidade.

Destacou ainda que o primeiro obstáculo a ser vencido é o da energia elétrica. Segundo o vereador, a Enel pediu até 150 dias para instalação da cabine primária no complexo.

“Ajustes serão feitos. O governo já está em estudo para que a unidade funcione com média e baixa complexidade. Quanto à alta complexidade, será feito estudo para que o mercado privado tenha parceria com a Prefeitura”, destacou. Hoje a demanda é atendida pela rede estadual.

Segundo o pessedista, o equipamento será readequado. “Hoje nosso orçamento para saúde, quando se compara 2024, o que foi concluído, com o que está orçado para 2025, temos certo decréscimo. Com essa realidade orçamentária, Tite e a Secretaria de Saúde estão avaliando esse (novo) modelo, para que a gente tenha atendimento cardiológico, mas dentro da possibilidade do município.”





CPI

Na segunda-feira, o vereador Getúlio de Carvalho Filho, o Getulinho (União Brasil), protocolou pedido de instalação de CPI (Comissão Parlamentar de Investigação) para analisar diagnóstico apresentado pelo atual governo sobre o processo de licitação e construção do Pronto Cardio, que apresentou série de irregularidades e concluiu pela “inviabilidade do serviço”. Diário revelou caso.

Apesar de a sessão de ontem na Câmara ter sido encerrada prematuramente, por causa de tumulto nas galeiras, a reportagem apurou que o pedido do unionista continha apenas uma das sete assinaturas necessárias para ser lido em plenário, a dele.