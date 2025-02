Tite acena a possível retorno ao Consórcio

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), admitiu ao Diário que negocia a volta da cidade ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. O liberal se reuniu na última terça-feira (18) com o presidente do colegiado, Marcelo Lima (Podemos), chefe do Executivo de São Bernardo, para debater o assunto. Na semana que vem, a agenda é com Gilvan Junior (PSDB), de Santo André.

Ao ser questionado sobre se o encontro com o colega são-bernardense, realizado no Palácio da Cerâmica, sede do Poder Executivo em São Caetano, havia resultado em novidades sobre o eventual retorno do município ao Consórcio, Tite confirmou. “Nós tratamos dessas conversas, eu e o Marcelo. Marcelo veio me fazer uma visita. Semana que vem quero visitar o Gilvan”, detalhou.

Segundo Tite, ele optou por tomar pé da situação da Prefeitura, que assumiu em 1º de janeiro, antes de se dedicar ao tema do Consórcio. “Agora a gente começou a deixar as casas em ordem e começa a se soltar um pouquinho mais para fazer uma integração regional melhor ainda”, contou o chefe do Executivo.

Tite demonstrou estar sensibilizado com a mobilização de autoridades para que São Caetano reintegre o colegiado. Até o ministro do Trabalho e Emprego pediu o retorno do município. “(Luiz) Marinho foi muito gentil”, disse o liberal, que também destacou a acolhida dos demais prefeitos. “São muito bacanas comigo.”

Marcelo Lima avaliou como “muito positivo” o encontro com Tite e disse não ter “nenhuma dúvida” de que São Caetano vai estar de volta ao Consórcio em breve. “Todos os prefeitos estamos sintonizados sobre a importância de termos uma instituição forte para lutarmos pelos interesses comuns a todo o Grande ABC”, ilustrou o presidente.

Gilvan se disse “muito feliz” com a possível volta de São Caetano. “Essa integração é fundamental para o desenvolvimento das nossas cidades e para a construção de políticas públicas que beneficiem a população. O Consórcio sempre foi um instrumento importante para atrair novos investimentos e fortalecer a representatividade do (Grande) ABC junto aos governos estadual e federal.”

REUNIFICAÇÃO

O Consórcio está em processo de reconstrução. Em janeiro de 2023, após a eleição de Marcelo Oliveira (PT), de Mauá, à presidência, Orlando Morando (sem partido), de São Bernardo, e José Auricchio Júnior (PSD), de São Caetano, descontentes, retiraram suas cidades do colegiado. Em janeiro último, Marcelo Lima cumpriu promessa de campanha e reintegrou São Bernardo.