Mega-Sena acumula pela décima vez e prêmio vai a R$ 105 milhões

Mais uma vez, a sorte passou longe dos apostadores da Mega-Sena. O concurso 2.830, realizado nessa terça-feira (18), terminou sem nenhum ganhador do prêmio principal, fazendo com que a bolada acumulasse para impressionantes R$ 105 milhões no próximo sorteio.





As dezenas sorteadas foram: 01 - 28 - 34 - 36 - 51 - 52. Quem sonhava em se tornar milionário com um jogo simples terá que tentar novamente na quinta-feira (20), quando a Caixa Econômica Federal realizará um novo sorteio.





Embora ninguém tenha faturado o prêmio máximo, a sorte sorriu para 55 apostadores que acertaram a quina, cada um levando R$ 99.629,63. Já na quadra, 5.431 jogadores conquistaram R$ 1.441,36 cada.





A última vez que a Mega-Sena teve um ganhador do prêmio principal foi há dez concursos, o que aumenta ainda mais a expectativa dos apostadores para o próximo sorteio.

Para os interessados em arriscar a sorte, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira, em qualquer casa lotérica do país ou pelo site da Caixa. O valor da aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 5.