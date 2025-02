Autor de golaço contra o Santos, Netinho confia no Netuno em reta final

Faltam duas rodadas para o encerramento da primeira fase do Paulistão. Para o Água Santa serão duas finais. Nesta quarta-feira (19), a equipe recebe a Inter de Limeira em Diadema e na 12ª rodada vai até Rio Claro enfrentar o Velo Clube.Para permanecer na elite paulista, o Netuno precisa conquistar duas vitórias.

Autor de um belo gol na rodada passada diante do Santos, o volante Netinho sabe que a tarefa não será fácil, mas mostra confiança no grupo. “Não serão jogos fáceis. Temos que pensar em um jogo por vez. Serão confrontos diretos e acredito muito no nosso elenco e que temos condições de buscar esses resultados”, afirmou.

Nesta quarta-feira (19), o duelo com a equipe de Limeira será na Arena Inamar, às 18h30. O fato de jogar em casa aumenta a confiança de Netinho.

“Temos que aproveitar esse jogo na nossa casa, onde somos mais fortes e temos o apoio do nosso torcedor. Estamos muito focados para buscar esse resultado positivo e depois pensar na partida lá em Rio Claro”, finalizou.

O volante vem sendo um dos destaques do Água Santa neste Paulistão. Marcou dois gols, ambos em chutes de fora da área, contra Corinthians na terceira rodada e contra Santos na rodada passada.

