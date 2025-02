Incêndio atinge estúdio da Globo, no Rio; emissora diz que não havia gravação no local

Um incêndio atingiu nesta terça-feira, 18, um galpão dos Estúdios Globo, antigo Projac, no Rio de Janeiro, maior centro de produção da emissora.

O complexo de estúdios fica na Estrada dos Bandeirantes, nº 6.700, em Curicica, na zona oeste.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 40 militares de 7 unidades do 12º Batalhão estão atuando na ocorrência, com apoio de 13 viaturas e de drones da corporação com câmera térmica. Os bombeiros foram acionados às 14h05.

De acordo com comunicado da TV Globo, a área atingida era uma cidade cenográfica preparada para as gravações da próxima novela das 19h, Dona de Mim. O folhetim tem previsão de estreia para abril deste ano, substituindo Volta por Cima. Ainda segundo a nota, não havia ninguém no local no momento do incêndio e não há feridos.

No X, o Centro de Operações do Rio de Janeiro informou que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) foi acionada e está no local. O trecho, localizado na Estrada dos Bandeirantes, apresenta trânsito intenso por conta do incêndio.

Esse não é o primeiro incidente do tipo no Projac. Em 18 de novembro de 2022, um incêndio atingiu os estúdios da Globo, consumindo equipamentos e cenários da novela Todas as Flores.