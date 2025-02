Sabesp anuncia R$ 7,5 bi em investimentos na Baixada Santista até 2029

A Sabesp anunciou nesta terça-feira, 18, que irá investir R$ 7,5 bilhões na Baixada Santista até 2029 para ampliar os sistemas de água e esgoto na região. O valor é quase três vezes o total de recursos investidos na região de 2017 a 2024 (R$ 400 milhões por ano), antes da desestatização, segundo a companhia.

Ainda em 2025, 40 mil residências da Baixada Santista passarão a ter conexões de água e esgoto em meio plano de universalização. A expansão dos serviços será facilitada pelo novo contrato pós-privatização, que prevê a autorização das prefeituras para que a Sabesp seja mais atuante, informou a empresa.

Um dos principais investimentos na região é o de R$ 134,7 milhões para a travessia subaquática Santos/Guarujá, que levará mais água para a população. Com o objetivo de garantir a segurança hídrica, a obra beneficiará mais de 450 mil pessoas e deve ser concluída no segundo semestre de 2026.

Mirando a universalização dos serviços, 21 mil residências estão sendo regularizadas nas cidades de Guarujá e Praia Grande. A previsão é que o número de regularizações de água e esgoto em toda a Baixada Santista ultrapasse as 40 mil residências ainda em 2025 e que o saneamento das áreas irregulares seja 100% concluído até 2029.

Aportes totais

No total, a Sabesp vai investir R$ 69 bilhões até 2028, o que representa, em média, R$ 13,8 bilhões de desembolsos por ano. Em 2023, a companhia respondeu por 30% de todos os investimentos feitos no País no setor, totalizando R$ 6 bilhões. Agora, colocando mais do que o dobro, será uma das maiores investidoras corporativas no Brasil, atrás das empresas petrolíferas.

Ao longo da primeira frase de investimentos, entre 2025 e 2028, serão aportados R$ 8,5 bilhões destinados ao programa Integra Tietê e outros R$ 6,5 bilhões às demais áreas da concessão. A meta é incluir 8 milhões de pessoas no sistema de tratamento de água e esgoto ao fim dos primeiros três anos, informou a Sabesp.