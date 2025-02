Rafa Brites, esposa do Felipe Andreoli, é assaltada à mão armada

Rafa Brites, esposa do Felipe Andreoli, contou nos Stories do Instagram que sofreu um assalto à mão armada nesta terça-feira, dia 18. A jornalista relatou que estava com sua mãe e irmã quando aconteceu o roubo e tranquilizou os fãs de que está tudo bem:

Estava hoje com a minha mãe e com a minha irmã em São Paulo e fui assaltada a mão armada. Está tudo bem! Só avisando que caso entrarem em contato, não sou eu.

Seu marido também se pronunciou nas redes sociais para comentar o ocorrido. Felipe reforçou o que já havia sido comentado pela esposa e pediu novamente para ficarem em alerta com possíveis tentativas de contato:

- Estou chegando aqui no Rio, tinha acabado de falar com a Rafa no telefone, um segundo depois ela foi assaltada. Quero deixar registrado aqui que qualquer pessoa que receber qualquer tipo de contato da Rafa, não responde. Foi na Vila Madalena, ela estava saindo do prédio com a família, começou ele.

Ao finalizar, o jornalista ainda desabafou:

- São Paulo está assim. É a sorte de se você vai ser assaltado, ou não, se vai tomar um tiro por causa de um celular, ou não... Graças a Deus que com elas foi só o assalto, então levaram o celular, levaram algumas coisas, mas está tudo bem.