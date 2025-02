LIDE Mulher Grande ABC promove evento sobre arte sustentável em Santo André

O LIDE Mulher Grande ABC realiza nesta terça-feira (18), das 19h às 22h, um evento exclusivo sobre arte sustentável. O encontro acontece no Baby Beef, localizado na Rua das Bandeiras, 166, no Bairro Jardim, em Santo André e contará com a presença da artista plástica Bia Doria, que será a convidada especial, além de empresárias e líderes femininas da região.

Bia Doria é reconhecida por sua habilidade em transformar materiais descartados da natureza em peças de arte inovadoras. Sua obra, que mistura criatividade e conscientização ambiental, desperta a reflexão sobre o impacto do consumo e a importância do reaproveitamento dos recursos naturais.

O evento é uma oportunidade para explorar o universo da arte sustentável e compreender, por meio da expressão artística, o papel fundamental da preservação ambiental. Além da palestra de Bia, as participantes terão a chance de expandir suas conexões em um ambiente de networking, compartilhando experiências com outras profissionais engajadas em causas sociais, culturais e ambientais.