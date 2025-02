Homem desaparecido em São Bernardo é encontrado

Romério de Souza Pereira, de 36 anos, que estava desaparecido desde o dia 8 de fevereiro, foi encontrado na região do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no último fim de semana. A informação foi confirmada por sua prima, Jessica Heloisa, que agradeceu o apoio e as orações recebidas durante as buscas.





“Graças a Deus estamos com meu primo. Agradecemos imensamente a cada um pelas orações”, disse Jessica.





Segundo o relato da família, Romério foi localizado por uma pessoa que passava pela Avenida dos Bandeirantes. Esse motorista, que vinha do interior, inicialmente seguiria por outro caminho, mas acabou passando pelo local e avistou Romério. Ao perceber a situação, estacionou o carro e foi ao encontro dele a pé. Em seguida, entrou em contato com a família, que foi imediatamente ao local buscá-lo.





Romério havia sido visto pela última vez no Bairro dos Casa, em São Bernardo, e o caso chegou a ser registrado no 2º Distrito Policial de Diadema.