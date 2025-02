Quais cidades de SP ficaram mais quentes? Veja lista

A capital paulista bateu recorde de maior temperatura registrada em 2025 nesta segunda-feira, 17, sob efeito de uma onda de calor que atinge todo o Estado de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil Estadual, a cidade registrou 34,9ºC na estação meteorológica de Interlagos, na zona sul. No Mirante de Santana, zona norte, a temperatura máxima registrada no dia foi de 33,7°C.

Considerando todos os municípios paulistas, a maior temperatura do dia foi capturada em Registro (40,1ºC), seguida de Iguape (40ºC), mais ao sul do Estado. A terceira maior temperatura foi registrada em Bertioga (38ºC), na Baixada Santista. Em mais da metade das cidades paulistas, os termômetros ultrapassaram os 34ºC.

A única cidade a não atingir os 30ºC no dia foi Campos do Jordão, na região da Serra da Mantiqueira, onde a máxima foi 26,6ºC. A segunda cidade com menor temperatura máxima foi Barueri, na Grande São Paulo, com 32ºC.

Veja as maiores temperaturas registradas no Estado de São Paulo nesta segunda, 17:

- Registro: 40,1ºC

- Iguape: 40ºC

- Bertioga: 38ºC

- Valparaíso: 36,5ºC

- Rancharia e Ourinhos: 36,3ºC

- Bebedouro: 36,1ºC

- Barra Bonita: 35,9ºC

- Dracena: 35,6ºC

- Presidente Prudente e Tupã: 35,4ºC

- Bauru: 35,2ºC

- Itapira: 35,1ºC

- Pradópolis: 35ºC

- São Paulo (Interlagos, zona sul), Ituperava e Cachoeira Paulista: 34,9ºC

- São Simão: 34,8ºC

- Taubaté: 34,6ºC

- Itapeva: 34,5ºC

- Iperó: 34,2ºC

- Casa Branca: 34,1ºC

- Ariranha e Marília: 34ºC

- São Paulo (Mirante de Santana, zona norte) e Jales: 33,7ºC

- Bragança Paulista: 33,6ºC

- São Miguel Arcanjo: 33,5ºC

- São Luiz do Paraitinga: 33,3ºC

- Barra do Turvo: 33ºC

- Barueri: 32ºC

- Campos do Jordão: 26,6ºC

Esta é a terceira onda de calor no Brasil em 2025 e a primeira a atingir São Paulo, ainda conforme a Defesa Civil. A previsão é de que as temperaturas comecem a baixar a partir da quarta-feira, 19, com a formação de nuvens de chuva por conta da chegada de uma frente fria no litoral.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), o tempo seguirá abafado nesta quarta na capital, com temperaturas mínimas na casa dos 22°C e máximas acima dos 34°C. À tarde, pode haver pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada a forte, com raios e rajadas de vento.

O fenômeno da onda de calor ocorre quando se forma uma área de baixa pressão, que inibe a formação de nuvens e gera uma espécie de "bloqueio" temporário contra a entrada de massas de ar mais frias. Com isso, as temperaturas excedem a média para aquela região, naquela determinada época do ano, em 5ºC por cinco dias consecutivos ou mais.