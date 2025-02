Temperaturas elevadas marcam a região nesta terça (18)

As cidades do Grande ABC devem enfrentar temperaturas elevadas nesta terça-feira (18), com máximas que podem chegar a 33°C, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta que a passagem de uma frente fria ao longo do dia poderá provocar pancadas de chuva forte, especialmente no período da tarde, com possibilidade de tempestades. Recomenda-se atenção redobrada durante a tarde.





Condições Climáticas por Período:

- Manhã: Céu com muitas nuvens;

- Tarde: Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada;

- Noite: Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada.





Temperaturas por Município:

- Santo André: Mínima de 21°C e máxima de 32°C;

- São Bernardo: Mínima de 21°C e máxima de 33°C;

- São Caetano: Mínima de 22°C e máxima de 31°C;

- Diadema: Mínima de 22°C e máxima de 32°C;

- Mauá: Mínima de 21°C e máxima de 32°C;

- Ribeirão Pires: Mínima de 20°C e máxima de 31°C;

- Rio Grande da Serra: Mínima de 21°C e máxima de 30°C.