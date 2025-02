Mesmo inelegível, Bolsonaro venceria Lula no 1º e 2º turnos em 2026

Mesmo inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) venceria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida ao Palácio do Planalto, caso as eleições presidenciais de 2026 fossem realizadas hoje, mostra levantamento divulgado nesta terça-feira, 18, pelo Instituto Paraná Pesquisas.

No primeiro turno, em um dos cenários testados, Bolsonaro aparece com 36% contra 33,8% de Lula, dentro da margem de erro de 2,2 pontos porcentuais. E no segundo turno, venceria o pleito por 45,1% contra 40,2%. A pesquisa foi contratada pelo PL, após o Datafolha mostrar, na última sexta-feira, 14, a pior avaliação do petista em todos os seus mandatos, com a aprovação caindo de 35% para 24%.

Os resultados que mostram a vantagem de Bolsonaro foram feitos no cenário estimulado, quando é apresentada ao entrevistado uma lista de possíveis presidenciáveis. Nessa mostra com Lula e Bolsonaro, foram testados também outros possíveis candidatos: Ciro Gomes (PDT) ficou com 7,7% das intenções de voto, seguido pelo cantor Gusttavo Lima, com 5,1%, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), aparece com 2,7%, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), com 2,7% e o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), com 1,1%

No cenário de segundo turno, no qual Bolsonaro venceria o presidente Lula, se as eleições fossem hoje, 10,7% dos entrevistados disseram que votariam branco ou nulo e 4% não souberam responder. A pesquisa foi feita com 2.010 entrevistados, de forma presencial, nos 26 estados e no Distrito Federal, entre os dias 13 e 16 de fevereiro deste ano. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais e a confiança de 95%.