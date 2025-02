Palavra do Leitor - 18 de fevereiro de 2025

Urbanização

‘Grande ABC recebe 30% dos recursos de SP para urbanização’ (Setecidades, ontem). Como gastar tanto em nada? As escolas superlotadas, hospitais que parecem açougue. Muita incompetência. O cidadão mereça mais do que migalhas que esses políticos mal-intencionados saiam do poder.

Erick Pedro

do Facebook

Desabastecimento

‘Centro Climático notifica Sabesp sobre falta de água em S.Bernardo’ (Setecidades, ontem). Não é só falta de água. Escola Regina Dulce Donadelli foi saqueada e hoje, dia 17 de fevereiro, não teve comida para as crianças. A escola não tem estrutura nem segurança. Já solicitamos o fechamento da escola, porém, a Prefeitura de São Bernardo não resolve o problema. Escola não tem estrutura nenhuma para criança, não tem cobertura para sol nem chuva. Crianças chegam em casa dizendo que tomaram água com biscoito de polvilho.

Elenilda Lima

São Bernardo





Saúde

A fila de espera por cirurgias eletivas no SUS (Sistema Único de Saúde) ultrapassou a marca alarmante de 1,3 milhão de pessoas em 2024, um aumento chocante de 26% em relação ao ano anterior. O Brasil registrou mais de um milhão de casos de dengue nas primeiras oito semanas de 2024, enquanto no mesmo período do ano anterior, o Brasil tinha 207.475 casos. Os números da Covid-19 continuam expressivos: foram 856.590 casos no ano passado, segundo o Ministério da Saúde. O assombroso é que ainda tem 24% da população apoiando o desgoverno do descondenado.

Vanderlei Retondo

Santo André

Mototáxi

“‘Coisa louca’, declara o ministro do Trabalho sobre serviço de mototáxi” (Economia, dia 15). Coisa louca para quem anda em carro com ar-condicionado pago com dinheiro público, mas para o cidadão comum que precisa de uma locomoção rápida e barata o mototáxi é uma boa sim; quem chama sabe o risco que corre, então não adianta proibir. Os que querem proibição atendem a interesses de empresários do transporte que querem manter monopólio absoluto sobre o sistema.

Cle Oliveira Dantas

do Instagram

Programa Pena Justa

O nome até que é bonito, mas o projeto em si, hum! As autoridades, do Executivo e do Judiciário, estão mais preocupadas com os delinquentes do que com as pessoas e famílias de bem deste País. Só para citar dois casos chocantes recentes, que ganharam notoriedade, uma idosa de 67 anos foi brutalmente espancada por dois bandidos (coitadinhos vítimas da sociedade) por não carregar o celular e por não estarem conseguindo tirar sua aliança. Os bandidos, além de chutes e pontapés, chegaram morder o dedo da senhora na tentativa de roubar o objeto. Tivemos o assassinato do ciclista Vitor Medrado, que, para roubarem seu celular, o mataram antes para facilitar a ação. Em que mundo estamos? São cenas chocantes que viraram rotina na vida dos brasileiros. E agora, vem o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), aquele do “Perdeu, mané” (quem está perdendo é a sociedade) e o ministro da (in) Justiça e (In) Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, com um projeto que beneficia mais os delinquentes do que pessoas honestas deste País. Basta lê-lo. Precisamos de mais segurança, penas mais duras, e, principalmente, o cumprimento delas, e não o afrouxamento, ainda mais, para os bandidos. É comum estes entrarem por uma porta e saírem pela mesma, na famigerada audiência de custódia.

Mauri Fontes

Santo André