Cobre, o aliado da refrigeração

Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas nos últimos anos, o setor de refrigeração vem crescendo exponencialmente. Segundo levantamento da Eletros, a produção de condicionadores de ar bateu recorde em 2024, com um crescimento de 83% de janeiro a julho, quando comparado ao mesmo período de 2023.

Devido a essa alta demanda, fica evidente que as empresas do setor precisam investir em materiais que garantam melhor qualidade e durabilidade aos produtos, como maneira de conquistar e fidelizar os clientes. E um dos insumos que pode garantir esses benefícios é o cobre.

O cobre tem um diferencial especial em relação a outros materiais. Isso porque, quando utilizado nos tubos, a sua resistência à corrosão se torna altamente relevante para os produtos do setor de refrigeração, como ar-condicionado e aquecedor.

Essa característica aumenta a vida útil do produto ou estrutura, diminuindo a necessidade de manutenção e garantindo maior segurança e confiabilidade. A boa resistência colabora, ainda, para redução de custos em acabamentos para proteção dos componentes, algo que, para outros materiais, pode significar um valor significativo.

Além disso, a resistência à corrosão gera menos desgaste e, portanto, reduz a necessidade de extração e processamento de novos materiais. Essa característica aumenta a durabilidade dos equipamentos e contribui para a sustentabilidade e a redução do impacto ambiental.

Nesse sentido, o cobre desempenha um papel crucial no cumprimento de padrões de eficiência energética ao oferecer compatibilidade com refrigerantes ecológicos. Sua utilização contribui para a redução da emissão de carbono associada à geração de energia e possibilita o desenvolvimento de designs sustentáveis, com sistemas mais compactos e otimizados que utilizam menos refrigerante e consomem menos energia.

Além disso, no setor de refrigeração, a escolha por soluções adequadas proporciona um impacto positivo para as empresas. Os tubos de cobre sem costura, por exemplo, oferecem diferenciais significativos, pois garantem maior segurança e confiabilidade aos sistemas.

O setor de refrigeração enfrenta a crescente demanda por sistemas mais compactos e silenciosos, e o cobre desempenha um papel fundamental para esta evolução. Por ser um metal leve, flexível e altamente eficiente na condução térmica, o cobre não apenas mantém o desempenho térmico ideal como também contribui para a redução de ruídos nos equipamentos.





Ricardo de Luca é gerente de Engenharia de Processos e Produtos da Termomecanica.