Além das visitas

O Grande ABC recebe com respeito os representantes do governo federal, como foi o caso da ministra da Saúde, Nísia Trindade, que ontem cumpriu agenda na região. A presença de um ministro de Estado demonstra reconhecimento da relevância do bloco de municípios e permite contato direto com as necessidades locais. No entanto, para além do compromisso institucional, a população espera que as visitas sejam acompanhadas de ações concretas. O anúncio de novos programas e repasses financeiros para melhorar o atendimento médico é um avanço, mas a demanda crescente da rede de saúde regional exige atuação mais firme da União para melhorar os serviços nas sete cidades.

A força econômica e demográfica do Grande ABC justifica atenção mais abrangente do governo federal. Com quase três milhões de habitantes e histórico de contribuição para o desenvolvimento industrial do País, a região demanda investimentos que correspondam à sua importância. Setores essenciais como infraestrutura, mobilidade urbana e saúde necessitam de recursos federais constantes e planejados. Programas pontuais, apesar de relevantes, não solucionam as deficiências estruturais que afetam o dia a dia da população. A expectativa é que a União amplie a presença na região com planejamento estratégico e financiamento que atendam às carências acumuladas ao longo dos anos.

É fundamental que o reconhecimento da importância do Grande ABC pelo governo federal se traduza em medidas concretas. A vinda de Nísia Trindade a São Bernardo e Mauá reforça a parceria entre municípios e União, mas a implementação de políticas públicas efetivas é o que faz diferença na qualidade de vida da população. A saúde é uma das áreas que mais exigem investimentos, e a liberação de recursos para atendimento especializado é passo importante, mas insuficiente diante da complexidade das necessidades locais. O compromisso com a região deve ir muito além de visitas protocolares que geram muitas fotos, mas pouco resultados práticos na vida dos moradores das sete cidades.