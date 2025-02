Charge - 18 de fevereiro de 2025

A norte-americana Sherwin-Williams comprou a fabricante de tintas Suvinil da Basf por US$ 1,15 bilhão - ou R$ 6,55 bilhões pelo câmbio desta segunda-feira, 17. A aquisição também inclui a marca Glasu! e as fábricas em Jaboatão dos Guararapes (PE) e São Bernardo, que ao todo empregam mil funcionários.

As duas empresas anunciaram nesta segunda-feira (17) a assinatura de um acordo de venda, em dinheiro. A expectativa é que a aquisição seja concluída no segundo semestre de 2025. O negócio ainda precisa do aval do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).