Mauá receberá aporte de R$ 606 mil para agilizar especialidades

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, esteve em duas cidades do Grande ABC na última segunda-feira (17). Em São Bernardo, ao lado do prefeito Marcelo Lima (Podemos), visitou as instalações do Hospital de Clínicas José Alencar e reforçou a parceria para ampliar a Caravana da Saúde. Na sequência, foi para Mauá. No Hospital Dr. Radamés Nardini lançou o PMAE (Programa Mais Acesso a Especialistas) com investimento de R$ 606 mil.

“Estamos reforçando a participação do município em nosso programa para reduzir tempo de consultas e exames”, disse a ministra. Serão priorizadas, nesta primeira etapa do programa, áreas de oncologia, ortopedia, cardiologia, oftalmologia e otorrinolaringologia. Estas especialidades passam a ter prioridade de atendimento em até 60 dias.

“A equipe (da Secretaria da Saúde) está fazendo o levantamento de todas as informações sobre quais são as demandas reprimidas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde)”, disse o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), ao ser questionado sobre qual seria o destino do aporte do governo federal anunciado por Nísia.

A inserção dos pacientes no programa, segundo explicou a ministra da Saúde, ocorre a partir das unidades de referência local, nos bairros.

Quando o paciente precisar de mais de uma consulta ou exame especializado, ainda de acordo com o Ministério da Saúde, ele será encaminhado diretamente para cada uma delas, não necessitando entrar em diversas filas. A ideia é implementar o programa dentro do Nardini.

A ministra lembrou que há outros convênios firmados com o município via PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). “Todos já são de conhecimento da população. A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Lídia, a Policlínica Vila Assis, UBS Jardim Elizabeth e a UPA Zaíra”, enumerou Marcelo Oliveira.

O prefeito mauaense reforçou pedido de aumento do custeio anual para Saúde, atualmente entre R$ 40 milhões e 50 milhões, mas sem colocar um valor específico, assim como solicitou a renovação da frota de ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Atualmente, o programa conta com três novos veículos novos, recentemente entregues pelo ministério, e outros três que precisam ser renovados.

O primeiro compromisso de Nísia no Grande ABC foi em São Bernardo, onde foi recepcionada pelo prefeito e pelo secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn no Hospital de Clínicas José Alencar. Marcelo Lima demonstrou interesse em receber no equipamento pacientes de toda a região, desde que haja recursos disponíveis, o que inclui repasses da União, para o custeio.

“Momento é de ação e diálogo, não existem mais lados nem bandeiras partidárias”, disse Marcelo Lima, que aproveitou a visita para pedir ampliação de leitos, tomógrafo, mamógrafo, construção de três UBSs, novas ambulâncias e um “odontomóvel” para levar atendimento aos bairros. Pleitos somam R$ 97,4 milhões. (Colaborou Angelica Richter)