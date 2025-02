Novorizontino derrota Mirassol e carimba vaga nas quartas de final do Paulistão

O Novorizontino garantiu vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista, ao vencer o Mirassol por 2 a 1, nesta segunda-feira, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 10ª rodada. Com a derrota, a equipe de Eduardo Barroca viu sua classificação ser adiada.

A vitória fez o Novorizontino chegar aos 15 pontos, um a menos do que o São Paulo, líder do Grupo C. Os dois vão disputar a primeira colocação. Na vice-liderança do Grupo A, o Mirassol tem 16 e com uma boa margem de vantagem para o Botafogo, terceiro, com 11.

O Novorizontino começou melhor e controlou os primeiros 20 minutos de jogo, mas seguiu enfrentando problemas na finalização. As melhores chances vieram em chutes de longa distância com Reverson e Jean Irmer, ambos defendidos por Alex Muralha. O Mirassol, mais cauteloso no início, equilibrou a partida aos 22 minutos, quando Lucas Ramon obrigou Airton a fazer boa defesa. No lance seguinte, Danielzinho deu belo passe para Iury Castilho, que marcou de cabeça e colocou o Leão em vantagem.

Após o gol, o ritmo da partida caiu, com muitas faltas e poucas oportunidades claras para os dois lados. O Novorizontino tentou reagir, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária, insistindo em finalizações de fora da área sem sucesso. O Mirassol administrou o resultado até o intervalo, levando a vantagem mínima para o vestiário.

O Novorizontino voltou para o segundo tempo com uma postura mais agressiva após as mudanças feitas por Eduardo Baptista. Pressionando a saída de bola do Mirassol, a equipe da casa criou boas chances e quase empatou aos 16 minutos. Em um lance de pura insistência, a zaga do Mirassol falhou, e a bola sobrou para Robson dentro da área. O atacante finalizou de canhota, mas Alex Muralha fez uma defesa impressionante com o rosto, salvando os visitantes.

A pressão, no entanto, deu resultado aos 27 minutos. Em cobrança de falta precisa de Matheus Frizzo, Waguininho subiu mais que a defesa adversária e cabeceou firme. Muralha ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol do empate, levando a torcida do Novorizontino ao delírio. O time da casa não diminuiu o ritmo e continuou no ataque em busca da virada.

A recompensa veio minutos depois, com um golaço de Pablo Dyego. O camisa 7 arriscou um chute forte da intermediária e acertou a bochecha da rede, virando o placar para o Novorizontino. Sem conseguir reagir, o Mirassol se viu dominado pelo rival e não conseguiu criar chances claras nos minutos finais, saindo de campo derrotado.

O Mirassol volta a campo diante do Red Bull Bragantino na quinta-feira, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O Novorizontino enfrenta o Botafogo no domingo, às 18h30, na Arena NicNet. O jogo do time de Ribeirão Preto é válido pela última rodada.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 1 MIRASSOL

NOVORIZONTINO - Airton; Dantas, Rafael Donato e Reverson (Patrick Brey); Luís Oyama, Jean Irmer (Léo Natel) Matheus Frizzo (Bruno José) e Léo Tocantins (Waguininho); Pablo Dyego, Robson e Airton (Marlon). Técnico: Eduardo Baptista.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura (Roni) e Gabriel (Léo Gamalho); Negueba, Iury Castilho (Diego Gonçalves) e Clayson (Chico Kim). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Iury Castilho, aos 22 minutos do primeiro tempo. Waguininho, aos 27, e Pablo Dyego, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jean Irmer, Luís Oyama, Pablo Dyego e Robson (Novorizontino).

ÁRBITRO - Marianna Nanni Batalha.

RENDA - R$ 35.865,00.

PÚBLICO - 2.316 torcedores.

LOCAL - Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).