The Town 2025 anuncia Mariah Carey e mais atrações femininas; saiba detalhes

A organização do The Town, festival dos mesmos criadores do Rock In Rio, anunciou as cantoras Mariah Carey, Jessie J e Ivete Sangalo como atrações para o dia 13 de setembro.

Dona de sucessos como We Belong Together e Obsessed, Mariah será headliner do palco Skyline menos de um ano após se apresentar no Rock In Rio 2024 e também no Allianz Parque.

A britânica Jessie J, do hit Price Tag, também esteve no Brasil em 2024, com shows solo em São Paulo e no Rio. Antes disso, ela já participou de três edições do Rock In Rio, em 2013, 2019 e 2022.

Ivete Sangalo, por sua vez, é outra artista que participou do Rock In Rio 2024. A baiana fará sua estreia no festival paulista, que também anunciou nesta segunda-feira, 17, a cubana Camila Cabello para o dia 14 de setembro, encabeçado por Katy Perry.

O The Town 2025 ocorre nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. As vendas para o The Town Card ocorrem nesta quinta-feira, 20, às 19h, por meio do site da Ticketmaster.

Equivalente a um ingresso, o Card permite que quem o adquirir escolha a data de sua preferência posteriormente, garantindo acesso ao evento antes mesmo da confirmação completa do line-up.

O cartão custa R$ 895,00 a inteira e R$ 447,50 a meia-entrada e não há cobrança de taxa de conveniência. Em 2023, na primeira edição do festival, essa modalidade de ingressos se esgotou em pouco mais de três horas.