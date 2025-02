São Bernardo abre inscrições para seletiva de programa esportivo

A Prefeitura de São Bernardo promove a partir desta terça-feira (18) seletivas para quatro modalidades esportivas do Programa Campeões da Vida, voltado ao público acima dos 50 anos, em estímulo à prática esportiva, bem-estar e ao convívio social. Vôlei adaptado (masculino e feminino), natação e coreografia abrem o processo de seleção de 2025, organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer. Em cerca de 10 anos de existência do programa, de valorização da melhor idade, a equipe de São Bernardo do Campeões da Vida já foi tricampeã do Jotisa (Jogos da Terceira Idade de Santo André); segundo colocado no Jogos da Melhor Idade Estadual e tetracampeão do Jogos Campeões da Vida (Jocavi). “É um orgulho para São Bernardo ter atletas tão eficientes como os nossos. O esporte é para todos e eles são a prova disso. Eles levam o nome da cidade nas principais competições da categoria”, declarou o prefeito Marcelo Lima (Podemos). Devido à infraestrutura de equipamentos esportivos do município, São Bernardo foi sede nos dois últimos anos do principal torneio da modalidade: o tradicional Jogos da Melhor Idade (Jomi). “Nossa cidade tem tradição em sediar eventos esportivos e a nossa equipe é uma das melhores do Estado de São Paulo. Queremos fomentar as atividades para esse público, também de modo descentralizado”, pontuou o secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo, Fran Silva. PROGRAMAÇÃO O primeiro dia das seletivas ocorre nesta terça-feira (18), com vôlei adaptado masculino. Na quarta-feira (19) é a vez do vôlei adaptado feminino. Também nesta semana haverá a seletiva da natação e da coreografia. Confira o cronograma: 18/02 - Voleibol adaptado masculino (Clube dos Meninos - Av. Caminho do Mar, 3222 Rudge Ramos) Horário: a partir das 9h 20/02 - Voleibol adaptado feminino (Clube dos Meninos - Av. Caminho do Mar, 3222 Rudge Ramos) Horário: a partir das 9h 22/02 - Natação (Crec Paulicéia - Rua Francisco Alves, 460, Paulicéia) Horário: a partir das 8h30 26/02 - Coreografia (Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib – Avenida Kennedy, 1155 – Parque Anchieta)