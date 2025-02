Volpi, Tarcísio e vereadores da região vão a evento do PL

O PL reuniu em seu Encontro de Mandatários lideranças do partido durante esta segunda-feira (17). Junto ao presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, estiveram autoridades políticas do Grande ABC, como o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), de São Caetano, e outros sete vereadores da região.

Ainda que de outros partidos, marcaram presença no encontro o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB). No palco, Tarcísio fez questão de declarar apoio a Bolsonaro como presidente em 2026 - mesmo que o ex-presidente esteja inelegível, conforme decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), até 2030. "Nossa esperança é a maior liderança da direita, que hoje está no PL e que vai voltar a ser o nosso presidente da República", disse.

O apoio aconteceu horas antes do governador replicar em suas próprias redes sociais um vídeo em que Bolsonaro convoca internautas para manifestações em defesa do "ForaLula2026" e "AnistiaJá".

REGIONAL

As autoridades do PL no Grande ABC ainda não comentaram publicamente sobre as manifestações.

Entretanto, o prefeito de Ribeirão colocou o evento em Guarulhos como uma oportunidade para que "partido, prefeitos, deputados e vereadores reafirmem o compromisso com o desenvolvimento". Segundo ele, o estilo do PL de fazer gestão pública é "com boa política, inovação e trabalho".

Da mesma cidade, o vereador Sapão (PL) apareceu em vídeo abraçando o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), André do Prado. O parlamentar Matheus Brizotto (PL) também completou o trio de autoridades de Ribeirão.

Já de Mauá, Mazinho (PL), registrou o momento em que todos os políticos pausaram as discussões para cantar o hino nacional.

Nina Braga (PL), representou São Bernardo no evento. Por vídeo nas redes sociais, ela categorizou o evento como um dos passos para tornar a sigla como "o melhor partido do Brasil".

Diadema e Rio Grande da Serra são as únicas cidades do Grande ABC sem vereadores da legenda.