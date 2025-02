Oruam pede 'liberdade' para amigo MC que foi preso após agredir a namorada de 16 anos

Oruam, cantor que recentemente virou alvo de projetos de lei contra a apologia ao crime, defendeu publicamente o amigo MC Boladin 211 em suas redes sociais. Boladin 211 está preso preventivamente desde dezembro em Porto Alegre após agredir a namorada, uma menor de idade de 16 anos.

No domingo, 16, o cantor publicou no X a foto de uma carta escrita à mão que recebeu do funkeiro de 20 anos que se autodenomina "o terror do Sul", e pediu: "Liberdade pro boladin211". No texto, Bernardo Soares da Rosa, nome de batismo do funkeiro, agradece Oruam "por não me deixar esquecido" e pede: "canta minha liberdade".

A carta também foi compartilhada nos stories do Instagram de Oruam, onde ele é seguido por 8,6 milhões de pessoas. "Quando sair você sabe onde vir", escreveu o cantor mais ouvido do país na atualidade.

Sucesso nas plataformas digitais

Na plataforma de streaming Spotify, a música Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim é a mais ouvida da atualidade no Brasil tanto no ranking diário, quanto no semanal. O funk é uma parceria de Oruam com Zé Felipe (filho do sertanejo Leonardo), MC Tuto e Rodrigo do CN.

Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, tem 23 anos e é filho de um dos líderes do Comando Vermelho, Marcinho VP, preso desde 1996. Os dois nunca conviveram fora da prisão.