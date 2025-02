Técnico do Guarani mantém confiança em classificação: 'Dependemos da gente'

Apesar da derrota para o São Bernardo por 1 a 0 no Estádio Primeiro de Maio, o técnico Maurício Souza segue confiante na classificação do Guarani para a próxima fase do Campeonato Paulista. O treinador admitiu falhas no último jogo, mas destacou a postura do time e reforçou que o Bugre depende apenas de si para avançar na competição.

Com 11 pontos, o Guarani ainda figura na zona de classificação graças aos critérios de desempate contra Red Bull Bragantino (saldo de gols: 0 a -4) e Portuguesa (vantagem no número de vitórias: 3 a 2). O time, no entanto, precisa reagir após chegar à terceira partida sem vitória.

Na avaliação de Maurício Souza, o Guarani fez um jogo equilibrado e teve boas chances contra o São Bernardo, mas errou nas finalizações e cometeu uma falha defensiva que resultou no gol adversário.

"O que faltou foi ser mais feliz nas finalizações, até mesmo nos passes. No intervalo, falei que a gente não podia dormir, mas descuidamos e eles aproveitaram. Tivemos posse de bola, jogamos equilibrados, mas continuamos pecando no último toque. Não faltou entrega, acho que merecíamos um resultado melhor."

O treinador ressaltou que o time de Campinas segue vivo na disputa e que a equipe precisa focar em corrigir os detalhes para as últimas rodadas. Com apenas duas partidas restantes na primeira fase, o técnico reforçou a importância da reação imediata para garantir a classificação.

"A gente só depende da gente. Não tem jogo fácil. Vamos enfrentar o Velo Clube, que vem crescendo, e depois o Corinthians, fora de casa. Já vimos São Paulo e Santos perdendo pontos para times considerados menores. Nosso primeiro objetivo sempre foi a permanência, mas conseguimos sonhar. Espero que em casa possamos fazer um grande jogo, buscar os três pontos e decidir na última rodada."

A sequência decisiva do Guarani começa nesta quarta-feira, às 19h, quando enfrenta o Velo Clube no Brinco de Ouro. Depois, encerra a primeira fase diante do Corinthians, no domingo (23), às 18h30, na Neo Química Arena.