Gabi Prado anuncia gravidez do primeiro filho: Que felicidade

Vem um queridinho por aí! Gabi Prado anunciou no último domingo, dia 16, que está esperando seu primeiro filho! A ex-A Fazenda contou na legenda que já está com quase cinco meses de gestação e publicou um vídeo fofo ao lado do companheiro, Thiago Gomes.

Que felicidade a minha poder te carregar aqui todos os dias! Estamos com sintomas de breguice e muito amor! Viver é fera demais! De início, não foi nada fácil, mas Deus estava nos preparando para o amor mais sincero e gostoso do mundo! São quase cinco meses com você aqui dentro, e a gente não consegue mensurar a ansiedade de te conhecer! Deusão é tão bom comigo, com a nossa família!, escreveu ela, no Instagram.

Ela continuou e contou um pouco mais sobre o que passou no início da gravidez:

Nosso Deusão não falha em absolutamente nada! Até quando eu era a Bella do Crepúsculo e você sugava toda minha energia, Ele sabia o que estava fazendo! (Eu odiava estar grávida, mas já amava muito você! Conversamos várias vezes sobre isso, né? Passou!). Podia ter maneirado? Podia! Mas hoje sei que não é mais só sobre mim, sobre minhas frescuras para comer e beber água, por exemplo. É sobre saber que você precisa de mim, de nós, e que tudo o que pudermos fazer para te ver sempre bem, a mamãe e o papai vão fazer!

Por fim, Gabi se derreteu pelo bebê e disse estar ansiosa para chegada:

Obrigada por ter mudado nossas vidas da noite para o dia, por nos manter fortes e por nos salvar. Com você, a vida é muito mais legal, baby Dine! A gente já te ama de uma forma que o coração derrete e os olhos sempre enchem de lágrimas! E ah, já vai se acostumando: a mamãe é muito brega, tá? Doida, doida! Já fez muitas besteiras na vida, mas o melhor que ela tem, ela vai te ensinar! Vem logo! Estamos contando os segundos para a sua chegada!