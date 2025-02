Onda de calor atinge o Grande ABC a partir desta segunda-feira (17)

A partir desta segunda-feira (17), uma forte onda de calor atingirá o Grande ABC, elevando as temperaturas nos próximos dias. Segundo a Defesa Civil, o calor intenso pode representar riscos à saúde, como desidratação e exaustão térmica, exigindo atenção especial da população.

Para minimizar os impactos das altas temperaturas, a recomendação é adotar medidas preventivas. Manter-se hidratado, ingerindo bastante água ao longo do dia, é essencial. Também é importante evitar exposição prolongada ao sol, especialmente nos horários de pico, e buscar locais ventilados e com sombra.

O uso de roupas leves e de tecidos frescos pode ajudar a reduzir o desconforto térmico. Crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde devem receber atenção redobrada, pois são mais vulneráveis aos efeitos do calor. Além disso, atividades físicas intensas ao ar livre devem ser evitadas nos momentos mais quentes do dia.

A Defesa Civil reforça que é essencial seguir essas recomendações para evitar problemas de saúde relacionados ao calor extremo. A previsão indica que as altas temperaturas devem persistir nos próximos dias, tornando os cuidados ainda mais necessários.

LEIA MAIS:

Defesa Civil emite alerta para ''calor intenso'' a partir deste domingo em SP