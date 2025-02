Viih Tube revela que Ravi fez procedimento para remover freio da língua

Viih Tube usou as redes sociais no último domingo, dia 16, para contar que Ravi, seu filho caçula, precisou passar por uma frenotomia, um procedimento que remove o freio da língua. Segundo a influenciadora, Lua Di Felice, sua primogênita com Eliezer, também precisou passar pela intervenção, quando era um bebê.

Ao mostrar um antes e depois do procedimento, Viih escreveu:

Hoje foi dia do Ravi fazer a frenotomia. A Lua fez também e hoje fala, come e amamentou superbem! Ela tinha a língua presa.

Viih e Eliezer estão juntos desde 2022. Juntos, eles são pais de Lua, de um ano de idade, e Ravi, de três meses de vida.