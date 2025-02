Lula lançará licitação que deverá triplicar capacidade da Transpetro de transportar GLP

A cerimônia da qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará na manhã desta segunda-feira, 17, incluirá o anúncio de uma licitação que deverá triplicar a capacidade da Transpetro de transportar gás liquefeito de petróleo (GLP). A solenidade está marcada para 11 horas (de Brasília) em Angra dos Reis (RJ).

Segundo comunicado divulgado pelo governo federal, a licitação fará a frota de navios gaseiros da Transpetro passar de 6 para 14.

A subsidiária da Petrobras também passará, ao fim da aquisição dos equipamentos, a ter capacidade de transportar amônia.

A licitação será dividida em dois lotes que não poderão ser vencidos pela mesma empresa ou pelo menos consórcio.

As companhias interessadas terão até 90 dias para apresentar suas propostas. O primeiro navio deverá ser entregue em até 30 meses depois da assinatura do contrato. As embarcações seguintes deverão ser entregues uma a uma a cada 6 meses.

A solenidade com participação do presidente da República também incluirá protocolos de intenções para reaproveitamento de plataformas de petróleo da Petrobras em fase de desmobilização.

O comunicado do governo federal sobre essas ações não informa quanto dinheiro estará envolvido nas operações.