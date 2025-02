Kim Sae-ron, atriz de Cães de Caça, é encontrada morta aos 24 anos de idade

A atriz sul-coreana Kim Sae-ron morreu aos 24 anos de idade. Segundo a CNN, a polícia revelou que um amigo da artista a encontrou sem vida em sua residência em Seul, na Coreia do Sul, no dia 16 de fevereiro. Um policial informou ao veículo que não havia sinais de crime e as autoridades ainda estão investigando as circunstâncias da morte.

Sae-ron se tornou famosa quando ainda era criança, tendo feito a sua estreia nas telas em 2009 com o filme Uma Vida Nova em Folha, quando tinha apenas nove anos de idade. O longa-metragem lhe rendeu reconhecimento e chegou a ser exibido no Festival de Cannes. Posteriormente, ela estrelou o sucesso de ação Ajeossi [2010] e seguiu conquistando papéis no cinema e televisão. Alguns de seus sucessos são Aula da Rainha [2013], Uma Garota à Porta [2014], Mirror of the Witch [2016] e The Villagers [2018].

O trabalho mais recente da atriz foi como a personagem Cha Hyun-joo do k-drama Cães de Caça. A artista estava afastada da mídia desde 2023, quando foi condenada por dirigir alcoolizada.